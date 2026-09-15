Asesinan a creador de contenido Emerson Rey y a su papá en Guerrero

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Asesinan a balazos a creador de contenido Emerson Rey y a su padre Foto: Pexels

El creador de contenido Emerson Rey y su padre fueron asesinados a tiros este lunes durante un ataque armado en Tenexpa, localidad de la región Costa Grande de Guerrero.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Emerson Rey?

El ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas, cuando Emerson Rey y su padre se encontraban en la vía pública, minutos después de haber salido de las instalaciones del Ministerio Público de la localidad.

Ambos caminaban por una calle de Tenexpa cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes presuntamente les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Peritos en criminalística realizaron las investigaciones correspondientes en el lugar. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Hermano de Emerson Rey confirma su muerte

Después del ataque, uno de los hermanos del creador de contenido difundió un video en redes sociales en el que informó sobre la muerte de Emerson Rey y su padre.

El creador tenía presencia principalmente en Facebook, donde administraba una página en la que difundía información sobre actividades culturales, eventos deportivos, festividades y sitios turísticos de la Costa Grande de Guerrero.

Emerson Rey, segundo creador de contenido asesinado en menos de una semana

El asesinato de Emerson Rey ocurre poco más de dos meses después del homicidio de Alex Serna, otro creador de contenido de la Costa Grande de Guerrero.

Además, Emerson Rey es señalado como el segundo creador de contenido asesinado en México en menos de una semana.

El pasado 10 de septiembre, el influencer conocido como “El Piturris” fue atacado a balazos mientras se encontraba en una taquería de Sonora.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el móvil del ataque contra Emerson Rey y su padre ni sobre personas detenidas por estos hechos.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes fueron los responsables del doble homicidio.

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