Hallan cuerpo de bebé en relleno sanitario de Acapulco, Guerrero

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Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del menor. Foto: Celeste Hernández

El cuerpo sin vida de un bebé, de aproximadamente 4 meses, fue localizado este martes por pepenadores en el relleno sanitario de Paso Texca, ubicado en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió minutos después de las 12:30 horas, cuando trabajadores dedicados a la recolección de desechos encontraron el cuerpo del menor envuelto en una cobija roja, a un costado de una caja de madera.

Bebé es localizado en relleno sanitario de Paso Texca

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional acordonaron la zona, en la parte más alta del relleno sanitario de Paso Texca.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGEG) acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y comenzar con las investigaciones sobre la muerte del bebé.

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte del menor y tampoco se ha determinado si el cuerpo presentaba huellas de violencia.

Trasladan cuerpo del bebé al Semefo

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios necesarios para determinar la causa del deceso.

También se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para establecer la identidad del menor y posteriormente entregar el cuerpo a sus familiares.

Por ahora, no se cuenta con más información sobre las circunstancias en las que el bebé llegó al relleno sanitario de Paso Texca.

Hallazgo ocurre a menos de una semana del caso Tadeo

El hallazgo del bebé ocurre a menos de una semana del infanticidio del niño Tadeo, de 4 años de edad, quien presuntamente fue privado de la vida a manos de su propia madre.

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