GENERANDO AUDIO...

Primeros momentos del año nuevo 2026 en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

Miles de turistas y habitantes dieron la bienvenida al Año Nuevo 2026 en Acapulco con un show piromusical, un despliegue de drones y fuegos artificiales que iluminó la bahía de Santa Lucía y distintos puntos del estado de Guerrero.

Drones en Santa Lucía

A las 23:50 horas inició un espectáculo de drones en la bahía de Santa Lucía, donde se formaron figuras alusivas al mar y mensajes como Acapulco, Acapulco Brilla, Yo Amo Aca, Hogar del Sol y Feliz Año 2026. El show tuvo una duración aproximada de 10 minutos.

Foto: Gobierno de Guerrero

Show piromusical en la bahía de Acapulco y otros destinos

Desde el primer segundo del Año Nuevo 2026, 17 barcazas detonaron un show piromusical de 10 minutos que pudo apreciarse a lo largo de la bahía, así como en zonas como Caleta, Caletilla, Pie de la Cuesta y la zona Diamante. La temática fue “La Discoteca más Grande del Mundo” y contempló más de 10 mil disparos de fuegos artificiales acompañados de música en vivo.

Foto: Cuartoscuro

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Guerrero suma 13 municipios al festejo del Año Nuevo 2026

En esta edición, el Hogar del Sol integró a 13 municipios, donde el cielo se iluminó de forma simultánea durante los primeros minutos del Año Nuevo 2026, con un total de 25 puntos en los que se realizó el show piromusical.

Foto: Gobierno de Guerrero

Además de Acapulco, se ofrecieron espectáculos de pirotecnia en destinos como: Ixtapa-Zihuatanejo, La Unión y Taxco, así como en municipios de la Costa Chica, Costa Grande, región Centro, Norte y, por primera vez, en la región de la Montaña.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento