Confirman cuarta víctima por explosión de pirotecnia en Cocula, Guerrero

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Cuarta víctima por explosión de pirotecnia en Guerrero. Foto: Especial

Una explosión de pirotecnia en Cocula, Guerrero dejó cuatro personas muertas y al menos 35 lesionadas durante una celebración religiosa en la comunidad de Real del Limón, confirmó este domingo el Gobierno de Guerrero. El accidente ocurrió la noche del sábado y movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

Las autoridades estatales informaron que el incidente fue provocado por el mal manejo de la pirotecnia, mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. El saldo oficial fue actualizado este domingo, luego de un primer reporte que hablaba de un mayor número de personas heridas.

Explosión de pirotecnia en Cocula deja cuatro muertos y 12 heridos

El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, explicó que la explosión ocurrió cuando un buscapiés que se desprendió de un torito de pirotecnia alcanzó el material explosivo que se encontraba almacenado para la festividad.

La detonación provocó la muerte de cuatro personas y dejó 12 lesionados, de acuerdo con el reporte oficial más reciente del Gobierno estatal.

Rodríguez Cisneros precisó que el accidente ocurrió durante una celebración religiosa en la comunidad de Real del Limón, perteneciente al municipio de Cocula.

Gobierno de Guerrero pide reforzar medidas de seguridad

El funcionario recordó que corresponde a las direcciones municipales de Protección Civil supervisar este tipo de celebraciones y verificar que se cumplan las medidas de seguridad para el manejo de materiales explosivos durante eventos con gran concentración de personas.

También informó que el balance oficial cambió respecto al primer reporte difundido por autoridades municipales, el cual señalaba alrededor de 30 personas lesionadas. Tras la actualización y revisión de los datos, el Gobierno de Guerrero confirmó un saldo de cuatro fallecidos y 12 heridos.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso para esclarecer las circunstancias del accidente y reiteraron la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad durante el uso de pirotecnia en festividades populares.

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