Vivienda para el Bienestar en Guerrero: requisitos, fechas y sedes del registro de Conavi
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió el registro del programa Vivienda para el Bienestar en Guerrero 2026, dirigido a personas que no cuentan con vivienda propia, créditos hipotecarios vigentes y cuyos ingresos mensuales sean menores a 17 mil 800 pesos.
¿Quiénes pueden registrarse al programa Vivienda para el Bienestar en Guerrero?
El programa busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada para familias con menores oportunidades económicas, mediante mensualidades ajustadas a la capacidad de pago de cada beneficiario.
Para participar, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- No tener vivienda propia
- No contar con créditos vigentes de Infonavit, Fovissste u otras instituciones de vivienda
- Tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales
Documentos para el registro de Vivienda para el Bienestar
Las personas deberán presentar:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- En su caso, acta o documento que acredite matrimonio o concubinato
- Certificados médicos para personas con discapacidad, cuando corresponda
La Conavi reiteró que el registro es personal, gratuito y sin intermediarios, por lo que pidió a la población no realizar pagos a gestores o terceros.
Fechas, sedes y horarios del registro en Guerrero
La convocatoria contempla módulos en cinco municipios:
Cuajinicuilapa
- Escuela Primaria Silvino Añorve Dávila
- Fecha: del 20 al 25 de julio
- Horario: 9:00 a 17:00 horas
Coyuca de Benítez
- Auditorio Ethel Diego Guzmán
- Fecha: del 21 al 25 de julio
- Horario: 10:00 a 15:00 horas
Centro Integrador de Desarrollo
- Fecha: del 21 al 25 de julio
- Horario: 10:00 a 15:00 horas
Acapulco de Juárez
- Cancha Emiliano Zapata
- Fecha: del 27 de julio al 1 de agosto
- Horario: 9:00 a 16:00 horas
Atoyac de Álvarez
- Cancha Mariscal
- Fecha: 30 y 31 de julio
- Horario: 10:00 a 15:00 horas
Técpan de Galeana
- Cancha de Usos Múltiples
- Fecha: 28 y 29 de julio
- Horario: 10:00 a 15:00 horas
¿Cómo funcionará el programa Vivienda para el Bienestar?
La Conavi informó que las mensualidades serán acordes con la capacidad económica de las familias, con el propósito de que personas sin acceso a créditos hipotecarios tradicionales puedan acceder a una vivienda sin comprometer su economía.
El organismo reiteró que el proceso de inscripción será únicamente en los módulos oficiales instalados en los municipios participantes y exhortó a la población a consultar exclusivamente los canales institucionales para conocer cualquier actualización de la convocatoria.
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