Juez procesa a dirigente de Consejo Indígena, Jesús Plácido por homicidio en Guerrero

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Procesan a dirigente del CIPOG-EZ por homicidio Foto: Getty

Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), por el delito de homicidio calificado. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Juez vincula a proceso a Jesús Plácido Galindo

La audiencia comenzó a las 10:00 horas de este jueves y concluyó alrededor de las 19:00 horas en las instalaciones de la Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo.

El dirigente es investigado como presunto responsable del homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de Xicotlán, municipio de Chilapa, ocurrido en octubre de 2021.

El juez Ubaldo de la Sancha determinó que existían elementos para vincularlo a proceso y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Defensa denuncia inconsistencias en la investigación

Los abogados de Jesús Plácido Galindo señalaron que la carpeta de investigación presenta presuntas inconsistencias. Entre ellas, mencionaron una declaración de la hija de la víctima recabada el 3 de junio de este año, así como el testimonio de un supuesto integrante del CIPOG-EZ que, según la defensa, ya había fallecido.

También argumentaron que el dirigente formaba parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal desde el 4 de enero de 2021, por lo que, aseguraron, habitualmente estaba acompañado por elementos de la Policía Estatal o de la Guardia Nacional.

Fiscalía y defensa tendrán tres meses para aportar pruebas

El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía General del Estado como la defensa podrán presentar pruebas dentro del proceso penal.

Por otra parte, pobladores de la región Chilapa-Hueycantenango han señalado públicamente a Jesús Plácido Galindo por presuntos vínculos con grupos armados y por supuestamente disputar el control territorial en la zona, además de difundir información sobre desplazamientos de habitantes. Asimismo, se ha informado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suspendió sus cuentas bancarias en meses recientes.

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