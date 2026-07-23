Protestan en Ciudad Judicial de Chilpancingo para exigir la liberación del dirigente Jesús Plácido Galindo

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CIPOG-EZ realiza protesta en Ciudad Judicial de Chilpancingo. Foto: Jesús Dorantes

Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y simpatizantes iniciaron una protesta en la Ciudad Judicial de Chilpancingo para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, mientras se desarrolla la audiencia de vinculación a proceso del dirigente.

CIPOG-EZ se manifiesta durante audiencia de Jesús Plácido Galindo

Desde las 9:30 horas, un grupo de al menos 10 personas llegó a la entrada principal del inmueble, ubicado sobre el bulevar René Juárez Cisneros, donde colocó lonas y pancartas para manifestar su respaldo al dirigente.

Los asistentes señalaron que existen inconsistencias en la carpeta de investigación y aseguraron que las comunidades a las que apoyó Jesús Plácido no acudieron a la audiencia por temor a sufrir un ataque por parte del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

Cuestionan operativo de detención

Además, cuestionaron el gasto que, a su consideración, representó su detención, desde el despliegue del operativo hasta su traslado por vía aérea.

Los manifestantes informaron que permanecerán en el exterior de la Ciudad Judicial hasta que concluya la audiencia, con la esperanza de que se dicte la libertad de su compañero.

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