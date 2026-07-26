Explosión en Guerrero: al menos tres muertos y más de 35 heridos por pirotecnia (VIDEO)

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Explosión de toritos deja muertos y heridos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Una explosión de pirotecnia en Cocula, Guerrero, ocurrida durante la quema de toritos en las fiestas patronales de la comunidad de Real del Limón, dejó de manera preliminar al menos tres personas muertas y más de 35 heridos, además de daños en la iglesia donde se desarrollaban las celebraciones.

El estallido ocurrió la noche del sábado 26 de julio en la explanada de la parroquia de la Virgen de Guadalupe, donde se realizaban los festejos en honor a Santiago Apóstol. De acuerdo con los primeros reportes, una chispa alcanzó el material pirotécnico que se encontraba almacenado a un costado del templo, lo que provocó una detonación casi inmediata.

Una explosión de pirotecnia durante la tradicional quema de toritos en las fiestas patronales de la comunidad de Real del Limón, en Guerrero, dejó al menos tres personas fallecidas y más de 30 lesionadas.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/FawG620c15 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 26, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la explosión y los daños ocasionados en el inmueble religioso, mientras decenas de asistentes buscaban ponerse a salvo.

Hasta los primeros minutos de este domingo no se había dado a conocer un saldo oficial de víctimas. Reportes preliminares señalaron la muerte de dos menores de edad y una mujer, además de más de 35 personas lesionadas.

Explosión en Guerrero moviliza a cuerpos de emergencia

Tras la explosión de pirotecnia, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó la emergencia mediante un mensaje publicado la noche del sábado.

Estamos atendiendo los hechos registrados en la comunidad de Real del Limón, municipio de Cocula.



Desde el primer momento, instruí a @PC_Guerrero, así como a los cuerpos de emergencia, para trasladarse de inmediato al lugar, brindar la atención necesaria y dar seguimiento… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) July 26, 2026

La mandataria informó que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero, así como a los cuerpos de emergencia, para trasladarse de inmediato a Real del Limón y brindar atención a las personas afectadas.

También señaló que el gobierno estatal mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la situación y desplegar el apoyo necesario.

Por su parte, Protección Civil indicó que coordinó el envío de unidades de atención de la región Norte para atender la emergencia.

Heridos por explosión de pirotecnia fueron trasladados a Iguala

Ante la magnitud del incidente, habitantes de Real del Limón comenzaron a trasladar por sus propios medios a los lesionados hacia hospitales de Iguala, sin esperar la llegada de las ambulancias.

De acuerdo con los reportes disponibles, siete personas con lesiones graves fueron ingresadas al Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, en Iguala.

Entre los pacientes de mayor gravedad se encuentran:

Dos menores de cinco años

Ambos presentan quemaduras de segundo y tercer grado

Se prevé su traslado a un centro especializado en la Ciudad de México

El Ayuntamiento de Cocula informó que activó las acciones correspondientes desde que ocurrió la emergencia para proteger a las familias afectadas y coordinar la atención.

Asimismo, el presidente municipal de Iguala, Erik Catalán Rendón, indicó que instruyó a personal de Seguridad Pública, Protección Civil y servicios de emergencia para apoyar en las labores de auxilio y en el traslado de las personas lesionadas.

Las autoridades municipales señalaron que mantienen coordinación para facilitar la atención médica de los afectados mientras continúan las labores de respuesta en la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre el número definitivo de víctimas ni han informado sobre las causas que originaron la detonación. La atención de la emergencia y las labores de evaluación continúan en Real del Limón, municipio de Cocula, Guerrero.

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