Confirman cuatro heridos tras ataques con drones en la Sierra de Guerrero

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Foto: Uno TV

El Gobierno de Guerrero confirmó que cuatro personas resultaron heridas durante los hechos de violencia registrados este martes en la comunidad de El Fresno, municipio de Chilpancingo, luego de que habitantes difundieran en redes sociales videos en los que denunciaban presuntos ataques con drones.

Las autoridades informaron que las lesiones de las víctimas no ponen en riesgo su vida. Tras los reportes, se desplegó un operativo de seguridad en la zona.

Operativo en El Fresno tras los reportes de violencia

De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al conocerse las denuncias se activó un operativo con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Protección Civil y cuerpos de emergencia.

Los elementos ingresaron a la comunidad de El Fresno para atender a la población y brindar apoyo tras los hechos registrados durante la mañana.

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de Chilpancingo, donde reciben atención médica.

Continúan recorridos de seguridad en la Sierra de Guerrero

El Gobierno estatal informó que los recorridos de vigilancia continúan tanto en El Fresno como en otras localidades de la Sierra de Guerrero, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información o versiones que no hayan sido confirmadas.

Hasta el momento, el Gobierno de Guerrero no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado el origen de los presuntos ataques denunciados por habitantes de la comunidad.

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