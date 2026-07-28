Video: rescatan a dos turistas que eran arrastrados por la corriente en Acapulco

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Salvavidas rescatan a dos turistas arrastrados por la corriente. Foto: Gettyimages

Dos turistas fueron rescatados por personal de la Promotora de Playas Acapulco luego de ser arrastrados mar adentro por una corriente de retorno provocada por el fenómeno de mar de fondo en playa Condesa.

¿Cómo ocurrió el rescate en playa Condesa?

El personal de rescate detectó que dos personas eran arrastradas por el fuerte oleaje hacia mar adentro debido a una corriente de retorno.

Los elementos de rescate actuaron de inmediato y lograron poner a salvo a ambos turistas en cuestión de minutos.

Tras ser valoradas por los cuerpos de emergencia, las dos personas fueron reportadas en buen estado de salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y se retiraron por su propio pie.

Autoridades habían emitido recomendaciones preventivas

Antes del incidente, el personal de salvavidas había realizado en repetidas ocasiones recomendaciones preventivas a los turistas; sin embargo, estas no fueron atendidas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró el llamado a visitantes y residentes para respetar las indicaciones del personal salvavidas y la señalización instalada en las playas, especialmente durante la presencia del fenómeno de mar de fondo.

Autoridades reiteran recomendaciones por mar de fondo

Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y residentes a respetar las recomendaciones del personal salvavidas y atender la señalización preventiva, ya que estas medidas buscan proteger la integridad de quienes visitan las playas durante este tipo de eventos.

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