Muere el alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores; FGE investiga disparo accidental

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Fallece el alcalde de Huamuxtitlán; Fiscalía investiga. Foto: Jesús Dorantes

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el fallecimiento del presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, e informó que ya inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias e integrar los indicios que permitan determinar cómo sucedió el deceso.

¿Qué se sabe de la muerte de Daniel Méndez Flores?

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por la Fiscalía, el alcalde presuntamente manipulaba un arma de fuego cuando esta se accionó de manera accidental, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La FGE indicó que las investigaciones continúan y aseguró que el caso será esclarecido conforme avancen las diligencias, las cuales se realizan con apego a la ley.

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