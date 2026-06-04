Dejan cuatro cuerpos abandonados dentro de un vehículo en Chilpancingo

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Homicidio en Chilpancingo. Foto: Jesús Dorantes

Cuatro personas sin vida fueron dejadas al interior de un automóvil abandonado este jueves sobre el bulevar Vicente Guerrero, en la zona sur de Chilpancingo, hecho que fue confirmado horas más tarde por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

Autoridades investigan el homicidio de cuatro personas en Chilpancingo

A través de un comunicado, la dependencia informó que, derivado del hallazgo del vehículo, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se desplegaron actuaciones ministeriales y periciales para el esclarecimiento de los hechos.

Personal especializado en criminalística acudió al lugar para realizar la documentación fotográfica y escrita de la escena, así como la fijación y preservación de los indicios localizados en el automóvil.

La Fiscalía detalló que la unidad fue asegurada y trasladada a las instalaciones de Servicios Periciales con el propósito de realizar un procesamiento integral bajo condiciones controladas que permitan preservar los elementos materiales probatorios y garantizar la cadena de custodia.

La institución indicó que las diligencias se desarrollan conforme a los protocolos técnico-científicos aplicables en materia de investigación criminal y ciencias forenses, mientras continúan los trabajos para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las cuatro víctimas, mientras que las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para dar con quien o quienes resulten responsables.

Asesinan a trabajador del Ayuntamiento de Quechultenango

Este hecho ocurrió apenas un día después de que un trabajador del Ayuntamiento de Quechultenango fuera atacado a balazos sobre la lateral del mismo bulevar Vicente Guerrero, metros adelante del sitio donde este jueves fue localizado el vehículo con los cuatro cuerpos.

La agresión se registró al mediodía del miércoles frente al Museo Interactivo La Avispa, cuando la víctima circulaba en una camioneta Nissan tipo estaquitas con la leyenda “Quechultenango”. Aunque fue trasladado con vida para recibir atención médica, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

En ese caso, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona y aseguraron más de una decena de casquillos percutidos. Posteriormente, se informó que la víctima respondía al nombre de Fernando “N” y laboraba para el Ayuntamiento de Quechultenango

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