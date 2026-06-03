Maestros de la CETEG escalan protesta e irrumpen en el Congreso local causando destrozos

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Foto: Cuartoscuro

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpieron este martes en las instalaciones del Congreso del Estado y causaron daños a más de una decena de vehículos durante una protesta en rechazo a las agresiones que, aseguran, sufrieron docentes locales durante las movilizaciones del lunes en la Ciudad de México.

Un contingente de aproximadamente 100 maestros marchó desde sus oficinas, ubicadas al sur de Chilpancingo, hacia el recinto legislativo, donde, tras encontrar cerrados los accesos principales, se dirigió a la parte posterior del inmueble, derribando con un marro una puerta para ingresar al área de estacionamiento.

Una vez dentro, los docentes rompieron cristales y causaron daños a varios automóviles estacionados en el lugar. La acción ocurrió mientras se desarrollaban las protestas del magisterio disidente en distintos puntos del estado.

Durante la movilización, dirigentes de la CETEG denunciaron que entre 12 y 15 maestros guerrerenses resultaron lesionados durante los enfrentamientos registrados en la CDMX. Señalaron como casos más graves los de un profesor de la región Montaña Alta que presuntamente perdió un ojo y otro docente de la región Centro que sufrió lesiones en el rostro.

“Comprobamos una vez más que los abrazos son para la delincuencia y los balazos son para la docencia”, expresó uno de los representantes del movimiento, quien además acusó al Gobierno federal de ejercer violencia contra los maestros que buscaban instalarse en el Zócalo capitalino.

Posteriormente, los cetegistas bloquearon los carriles de norte a sur y la lateral del bulevar Vicente Guerrero, donde reiteraron sus exigencias de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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