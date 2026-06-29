Asesinan a 3 en la zona rural de Acapulco; eran familiares del exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero

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Asesinan a familiares de exrector de Guerrero. Foto: Celeste Hernández

Los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron localizados sin vida al interior de una vivienda ubicada en el poblado Kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco. Las víctimas fueron identificadas como Janet “N” y Edgar “N”, esposos; así como Josefina “N”, quienes eran familiares del exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán.

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del domingo 28 de junio, las tres personas acudieron a una vivienda de su propiedad, la cual no habitaban, para revisarla. Sin embargo, dejaron de tener comunicación con sus familiares y ya no regresaron.

La mañana de este lunes, la hija del matrimonio acudió al inmueble para buscarlos, encontrándolos sin vida con múltiples impactos de arma de fuego.

Tras el hallazgo, agentes de la Fiscalía General de Guerrero acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes. En el lugar también se desplegó un operativo con elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La vivienda donde ocurrió el triple homicidio se localiza en una calle sin nombre, al final de una brecha de terracería rodeada de vegetación.

De manera extraoficial, trascendió que el inmueble presuntamente era utilizado para actividades ilícitas.

Cabe señalar que una de las víctimas se desempeñaba como oficial administrativa en los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Acapulco.

Hace 10 días, Saldaña Almazán solicitó permiso al Consejo Universitario para separarse del cargo en búsqueda de la Coordinación de los Comités de defensa de la 4T en Guerrero.

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