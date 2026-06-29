Matan a exalcalde de Igualapa, Guerrero en ataque armado en la Costa Chica

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Asesinan a exalcalde de Igualapa. Foto: Facebook – Apolonio Álvarez Montes.

El exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado la mañana de este domingo 28 de junio de 2026 tras un ataque armado registrado en la comunidad de San Juan de los Llanos, en este municipio de la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el exedil se desplazaba en una camioneta Nissan NP300 de color gris. Hombres armados le bloquearon el paso y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la unidad.

Luego de la agresión, Álvarez Montes murió en el asiento del conductor. En el vehículo también viajaba otra persona, quien presuntamente fungía como su chofer; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su condición.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad para acordonar el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Apolonio Álvarez Montes gobernó el municipio de Igualapa y durante el proceso electoral de 2024 volvió a buscar la presidencia municipal como candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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