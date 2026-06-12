Descuentos en agua, predial y servicios médicos: tramita la Tarjeta Dorada 2026

| 13:38 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La Tarjeta Dorada 2026 en Guerrero puede tramitarse desde los 60 años y ofrece descuentos en agua, predial, transporte y salud.
Foto: Gob. de Guerrero

Las personas adultas mayores de 60 años o más que vivan en Guerrero pueden solicitar la Tarjeta Dorada 2026, un programa impulsado por el gobierno estatal que ofrece descuentos en servicios y establecimientos comerciales, similares a algunos beneficios que brinda la credencial del INAPAM.

La Secretaría de Bienestar Guerrero informó que durante 2026 busca entregar 10 mil nuevas credenciales, ampliando la cobertura del programa dirigido a este sector de la población.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada permite acceder a descuentos y apoyos en distintos servicios.

Entre los beneficios destacan:

  • 50% de descuento en el pago del predial en municipios participantes.
  • 50% de descuento en el servicio de agua potable.
  • 50% de descuento en la licencia de conducir estatal.
  • Asesoría jurídica gratuita.
  • Descuentos en transporte.
  • Beneficios en farmacias y ópticas.
  • Descuentos en restaurantes.
  • Promociones en servicios médicos.

Además, el programa cuenta con la participación de cámaras empresariales y establecimientos que ofrecen promociones especiales para los beneficiarios.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada 2026

Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:

  • Tener 60 años o más.
  • CURP actualizada.
  • Identificación oficial vigente (INE).
  • Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.
  • Formulario de solicitud.
  • Autorización para el uso de datos personales.

Documentos del representante de emergencia

También se solicita información de una persona de contacto:

  • Identificación oficial.
  • CURP actualizada.
  • Número telefónico.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

El programa está dirigido a habitantes del estado de Guerrero.

La atención se brinda en las oficinas ubicadas en Francisco I. Madero número 22, colonia Centro, en Chilpancingo, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00 horas.

La estrategia fue presentada en agosto de 2025 por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y forma parte de las acciones estatales enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante apoyos económicos, descuentos y acceso a servicios.

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