Descuentos en agua, predial y servicios médicos: tramita la Tarjeta Dorada 2026

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Foto: Gob. de Guerrero

Las personas adultas mayores de 60 años o más que vivan en Guerrero pueden solicitar la Tarjeta Dorada 2026, un programa impulsado por el gobierno estatal que ofrece descuentos en servicios y establecimientos comerciales, similares a algunos beneficios que brinda la credencial del INAPAM.

La Secretaría de Bienestar Guerrero informó que durante 2026 busca entregar 10 mil nuevas credenciales, ampliando la cobertura del programa dirigido a este sector de la población.

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada permite acceder a descuentos y apoyos en distintos servicios.

Entre los beneficios destacan:

50% de descuento en el pago del predial en municipios participantes.

50% de descuento en el servicio de agua potable.

50% de descuento en la licencia de conducir estatal.

Asesoría jurídica gratuita.

Descuentos en transporte.

Beneficios en farmacias y ópticas.

Descuentos en restaurantes.

Promociones en servicios médicos.

Además, el programa cuenta con la participación de cámaras empresariales y establecimientos que ofrecen promociones especiales para los beneficiarios.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada 2026

Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:

Tener 60 años o más .

. CURP actualizada.

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.

Formulario de solicitud.

Autorización para el uso de datos personales.

Documentos del representante de emergencia

También se solicita información de una persona de contacto:

Identificación oficial.

CURP actualizada.

Número telefónico.

¿Dónde se puede realizar el trámite?

El programa está dirigido a habitantes del estado de Guerrero.

La atención se brinda en las oficinas ubicadas en Francisco I. Madero número 22, colonia Centro, en Chilpancingo, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00 horas.

La estrategia fue presentada en agosto de 2025 por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y forma parte de las acciones estatales enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante apoyos económicos, descuentos y acceso a servicios.

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