Descuentos en agua, predial y servicios médicos: tramita la Tarjeta Dorada 2026
Las personas adultas mayores de 60 años o más que vivan en Guerrero pueden solicitar la Tarjeta Dorada 2026, un programa impulsado por el gobierno estatal que ofrece descuentos en servicios y establecimientos comerciales, similares a algunos beneficios que brinda la credencial del INAPAM.
La Secretaría de Bienestar Guerrero informó que durante 2026 busca entregar 10 mil nuevas credenciales, ampliando la cobertura del programa dirigido a este sector de la población.
¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?
La Tarjeta Dorada permite acceder a descuentos y apoyos en distintos servicios.
Entre los beneficios destacan:
- 50% de descuento en el pago del predial en municipios participantes.
- 50% de descuento en el servicio de agua potable.
- 50% de descuento en la licencia de conducir estatal.
- Asesoría jurídica gratuita.
- Descuentos en transporte.
- Beneficios en farmacias y ópticas.
- Descuentos en restaurantes.
- Promociones en servicios médicos.
Además, el programa cuenta con la participación de cámaras empresariales y establecimientos que ofrecen promociones especiales para los beneficiarios.
Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada 2026
Las personas interesadas deben presentar la siguiente documentación:
- Tener 60 años o más.
- CURP actualizada.
- Identificación oficial vigente (INE).
- Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses.
- Formulario de solicitud.
- Autorización para el uso de datos personales.
Documentos del representante de emergencia
También se solicita información de una persona de contacto:
- Identificación oficial.
- CURP actualizada.
- Número telefónico.
¿Dónde se puede realizar el trámite?
El programa está dirigido a habitantes del estado de Guerrero.
La atención se brinda en las oficinas ubicadas en Francisco I. Madero número 22, colonia Centro, en Chilpancingo, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00 horas.
La estrategia fue presentada en agosto de 2025 por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y forma parte de las acciones estatales enfocadas en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante apoyos económicos, descuentos y acceso a servicios.
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