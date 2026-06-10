CETEG bloquea el bulevar Vicente Guerrero y paraliza la circulación en Chilpancingo

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Movilización magisterial provocó afectaciones viales. Fotos: Jesús Dorantes

Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon este miércoles el bulevar Vicente Guerrero, una de las vialidades más importantes de Chilpancingo, como parte de las acciones de protesta que mantienen en respaldo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La movilización comenzó alrededor de las 13:00 horas, cuando un contingente integrado por aproximadamente 300 docentes salió de las oficinas sindicales ubicadas en la calle Burócratas para dirigirse hacia el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la calle Recursos Hidráulicos, donde cerraron por completo la circulación vehicular.

La protesta forma parte de la jornada nacional de movilizaciones impulsada por el magisterio disidente en distintos estados del país para exigir atención a sus demandas laborales y educativas.

Maestros bloquearon los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero

Tras arribar al punto de concentración, los integrantes de la CETEG se distribuyeron sobre la vialidad y bloquearon totalmente los cuatro carriles principales, así como las laterales del bulevar Vicente Guerrero.

El cierre provocó afectaciones inmediatas para cientos de automovilistas que transitaban por la zona, considerada una de las principales vías de comunicación de la capital guerrerense.

Algunos conductores quedaron detenidos durante varios minutos, mientras que otros optaron por buscar rutas alternas para continuar su recorrido.

En algunos puntos incluso se observó a vehículos circulando en sentido contrario para intentar salir de la zona afectada por la protesta.

CETEG tomó autobuses para trasladar docentes a la Ciudad de México

Antes del bloqueo, los docentes se concentraron en la lateral del bulevar Vicente Guerrero, cerca de la terminal de autobuses Costa Line.

Desde ese punto realizaron acciones para disponer de unidades de transporte que serán utilizadas para el traslado de profesores hacia la Ciudad de México (CDMX), donde continúan las movilizaciones nacionales encabezadas por la CNTE.

Los maestros buscan reforzar la presencia del magisterio guerrerense en las protestas que se desarrollan en la capital del país y que incluyen concentraciones, marchas y mesas de diálogo con autoridades federales.

Docentes mantendrán movilizaciones hasta alcanzar acuerdos

Integrantes de la CETEG señalaron que las acciones de protesta continuarán mientras no existan avances concretos en las negociaciones que mantienen representantes del movimiento magisterial con autoridades federales.

Los docentes indicaron que mantienen expectativas sobre los resultados de la mesa de trabajo que se desarrolla este miércoles en la CDMX, en la que participan representantes de diversas entidades que forman parte de la jornada nacional de movilizaciones.

Mientras tanto, advirtieron que seguirán realizando actividades de presión en Guerrero y otras regiones del país como parte de la estrategia acordada con la CNTE.

El bloqueo en Chilpancingo se suma a las movilizaciones registradas durante las últimas horas en distintos estados, donde integrantes del magisterio han intensificado sus acciones en demanda de respuestas a sus planteamientos.

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