Tormenta tropical Boris golpea Guerrero; prevén impacto cerca de Acapulco

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Boris podría tocar tierra este martes. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Boris continúa acercándose a las costas de Guerrero y podría tocar tierra durante las primeras horas de este martes cerca de Acapulco, de acuerdo con autoridades de Protección Civil. Mientras el sistema gana fuerza sobre el Pacífico, las autoridades mantienen la suspensión de clases en diversas regiones del estado.

Hasta el momento, el fenómeno ha provocado marejadas, oleaje elevado, lluvias y afectaciones en zonas costeras de municipios como Acapulco, Copala y Marquelia, donde se reportan daños en enramadas, cabañas y mobiliario turístico debido al avance del mar.

¿Dónde tocaría tierra Boris y qué se espera para las próximas horas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que el sistema ha incrementado su intensidad y registra rachas de viento de hasta 95 kilómetros por hora, mientras continúa desplazándose frente al litoral guerrerense.

De acuerdo con el meteorólogo de la dependencia, Fermín Damián Adame, el impacto podría ocurrir durante la madrugada de este martes.

“Se prevé que el ciclón esté tocando tierra durante la madrugada, posiblemente alrededor de las dos de la mañana cerca de Acapulco, para posteriormente desplazarse hacia la región Sierra y llegar a Filo Mayor aproximadamente a las cinco de la tarde de mañana. Debido a que los brazos nubosos son muy amplios, es probable que las precipitaciones continúen por un periodo de hasta 24 horas”.

Las autoridades advirtieron que el principal riesgo no sólo serán los vientos, sino también la gran cantidad de lluvia que continuará afectando distintas regiones del estado incluso después del ingreso del sistema.

Las lluvias y el oleaje ya provocan afectaciones en la costa de Guerrero

Antes de tocar tierra, Boris ya genera impactos visibles en diversos municipios costeros.

En playas de Acapulco, Copala y Marquelia se han registrado fuertes marejadas que han arrastrado mobiliario turístico y provocado daños en estructuras ubicadas cerca de la línea de costa.

En Acapulco, además, las lluvias de intensidad moderada han obligado al cierre del puerto a la navegación, mientras que en algunos puntos de la avenida Costera Miguel Alemán ya se observan encharcamientos y acumulación de agua.

Hasta el momento, las autoridades no reportan incidentes graves relacionados con estas afectaciones.

¿En qué regiones siguen suspendidas las clases?

Ante el pronóstico de lluvias intensas y posibles afectaciones por inundaciones o deslaves, la Secretaría de Educación Guerrero determinó mantener la suspensión de actividades educativas y administrativas.

La medida aplica para los municipios ubicados en las regiones:

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

Sierra

Montaña

Centro

Las autoridades señalaron que el objetivo es reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Autoridades llaman a reducir la movilidad y ubicar refugios temporales

Como medida preventiva, Protección Civil ha solicitado a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Además, continúan las labores de perifoneo en colonias consideradas vulnerables, así como la difusión de refugios temporales que podrían utilizarse en caso de evacuaciones derivadas de inundaciones, deslaves o crecidas de ríos.

Las autoridades reiteraron que las próximas horas serán clave debido a que Boris podría intensificar sus efectos antes de ingresar a territorio guerrerense.

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