Detienen a 7 policías de Coyuca de Benítez por desaparición de José Ángel López

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Siete policías municipales quedan detenidos por muerte de hombre en reten Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a siete policías municipales de Coyuca de Benítez, señalados por su presunta relación con la desaparición forzada de José Ángel López Girón, un hombre de 37 años que fue detenido en un retén el pasado 11 de septiembre y localizado sin vida.

José Ángel López fue detenido en un retén

El viernes 11 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, José Ángel López Girón viajaba con familiares cuando fue interceptado por policías municipales en un retén instalado sobre el bulevar de Coyuca de Benítez.

Los familiares señalaron que los agentes bajaron a López Girón del vehículo y posteriormente se lo llevaron. Las mujeres que lo acompañaban habrían quedado en libertad y, según reportes difundidos, siguieron a los policías para pedir información sobre su situación.

La familia denunció que el hombre no fue presentado ante el Ministerio Público y que desde ese momento perdió contacto con él.

Encuentran sin vida a José Ángel López

El domingo 13 de septiembre, el cuerpo de José Ángel López fue localizado a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez.

Reportes sobre el hallazgo señalan que presentaba impactos de bala en la cabeza y huellas de tortura.

Tras la localización del cuerpo, familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Guerrero y solicitaron investigar la actuación de los policías municipales que participaron en el retén.

Aseguran dos patrullas durante operativo

Como parte de las acciones realizadas para ejecutar las órdenes de aprehensión, las autoridades catearon las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Durante el operativo fueron aseguradas dos patrullas oficiales, identificadas en reportes locales con los números económicos 05 y 08, para continuar con las diligencias de investigación.

La FGE informó que los siete policías detenidos quedaron a disposición del Juez de Control que los requiere, quien deberá determinar su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

¿Detuvieron al secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez?

Sobre la posible detención de Mario Arturo Castillo Ramos, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Coyuca de Benítez, existen versiones distintas.

Algunos medios reportaron que el funcionario también habría sido detenido durante el operativo. Sin embargo, el comunicado de la Fiscalía consultado para esta información confirma la detención de siete policías municipales, sin mencionar a Castillo Ramos.

Los siete policías detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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