Caen 11 presuntos responsables de desaparición forzada en Veracruz

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Presuntos responsables de desaparición forzada en Veracruz. Doto: FGE Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó la detención de 11 personas investigadas por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, por hechos ocurridos en 2015 durante el operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez del distrito judicial de Coatzacoalcos en contra de Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”.

Los investigan por desaparición de cuatro personas

La Fiscalía señaló que las 11 personas son investigadas por su probable participación en la desaparición forzada de cuatro víctimas, ocurrida el 25 de septiembre de 2015 en el municipio de Coatzacoalcos, durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos.

Tras cumplimentar las órdenes de aprehensión, los detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

La FGE precisó que las investigaciones y detenciones se realizaron con apego al debido proceso y recordó que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial.

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