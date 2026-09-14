Beatriz Mojica: ¿quién es la carta de Morena para Guerrero?

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Beatriz Mojica fue designada coordinadora de la 4T en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

La senadora con licencia Beatriz Mojica Morga fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, con lo que se perfila como la futura candidata del partido a la gubernatura del estado.

La decisión fue anunciada este lunes 14 de septiembre por la dirigencia nacional de Morena, luego de un proceso interno en el que participaron alrededor de 20 aspirantes. Pero ¿quién es la coordinadora de la 4T en Guerrero? En Unotv.com te damos los detalles.

¿Quién es Beatriz Mojica?

Beatriz Mojica Morga fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, una posición que la coloca como la principal aspirante del partido a la gubernatura que estará en juego en 2027.

La senadora tiene una trayectoria de más de dos décadas en la política y ya había buscado encabezar el Gobierno estatal.

Originaria de Azoyú, Guerrero, donde nació el 25 de febrero de 1973, Beatriz Mojica tiene formación en comunicación y políticas públicas. Es licenciada en Comunicación Social por la UAM y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el ITAM, además de estudios de gestión de políticas económicas para el desarrollo en Francia.

Su carrera política comenzó en las filas del PRD, donde fue dirigente nacional y secretaria general del partido.

Mojica ya buscó la gubernatura de Guerrero

La historia de Beatriz Mojica con la gubernatura de Guerrero no comienza en 2026.

En 2021 fue aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena; en 2018, fue candidata a senadora de la República.

También fue titular de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal y Secretaria de Desarrollo Social del estado de Guerrero, además de ser activista de la Asociación Civil “Mi Corazón es Guerrero”.

Con su nombramiento como coordinadora de la Defensa de la Transformación, Morena perfila a Beatriz Mojica para competir por la gubernatura de Guerrero en 2027.

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