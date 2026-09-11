Señalan a director de Tlapa como presunto miembro de “Los Tlacos”

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Director de Movilidad de Tlapa es vinculado a proceso Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que obtuvo la vinculación a proceso de Simitrio Álvarez Benito, director de Movilidad y Transporte de Tlapa, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

¿De qué acusan al director de Movilidad de Tlapa?

La Fiscalía de Guerrero señaló que Simitrio “N” sería un presunto integrante del grupo delictivo Los Tlacos. La autoridad judicial impuso a Álvarez Benito la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La autoridad judicial impuso a Álvarez Benito la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía indicó que la investigación corresponde a un caso de extorsión agravada en agravio de una persona moral.

¿Quién es Simitrio Álvarez Benito?

Antes de asumir la dirección de Movilidad y Transporte de Tlapa, Simitrio Álvarez Benito era líder del sitio de taxis “Juárez”.

Los integrantes de ese sitio presuntamente eran obligados a utilizar sus vehículos para trasladar personas a mítines de campaña de Solano Arriaga, cuando fue candidato a la Alcaldía en 2021 y posteriormente en 2024, cuando buscó la reelección.

La Fiscalía también lo señala como presunto integrante de Los Tlacos, organización criminal que, según la autoridad, es encabezada por Onésimo Marquina, alias “El Nencho”.

Detención ocurrió tras operativo en Guerrero

La detención de Simitrio Álvarez ocurrió después de una operación coordinada en los municipios de Tlapa, Chilapa y Atlixtac, en la que también fueron detenidos decenas de policías.

La Fiscalía de Guerrero señaló que continuará con las investigaciones y las acciones de coordinación con otras instituciones para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de hechos de extorsión.

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