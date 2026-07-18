Detienen a Jesús “N”, dirigente indígena de Guerrero, por presunto homicidio calificado

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Detienen a Jesús “N” por homicidio calificado. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de Jesús “N”, identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La captura se realizó este 17 de julio en el tramo carretero San Marcos–Acapulco.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo fue realizado en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La orden de aprehensión está relacionada con el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad indígena nahua, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a Jesús “N”, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ).… pic.twitter.com/1Vzabwyixw — @Defensamx (@Defensamx1) July 18, 2026

Detienen a dirigente del CIPOG-EZ por homicidio calificado

La Fiscalía de Guerrero señaló que la detención de Jesús “N” fue resultado de trabajos de investigación coordinados con fuerzas federales y estatales. Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere para continuar con el proceso penal y definir su situación jurídica.

Según las autoridades, Jesús “N” también es consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Detienen a Jesús “N” por homicidio calificado. Foto: Especial

Fiscalía lo vincula con grupos delictivos en Guerrero

Del mismo modo, en el comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero indicó que al detenido se le vincula con los grupos delictivos “Los Rojos” y “C de la Sierra”, también identificados como “Los Tlacos”.

Asimismo, las autoridades señalaron que presuntamente está relacionado con hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero.

Por lo pronto, el caso continuará bajo la autoridad judicial correspondiente, mientras avanzan las investigaciones y las diligencias periciales.

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