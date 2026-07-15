¿Recibiste llamada o WhatsApp? Entrega de Tarjeta Violeta será este miércoles en 6 municipios de Guerrero

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Beneficiarias de Tarjeta Violeta . Foto: Facebook/Evelyn Salgado

El Gobierno del Estado de Guerrero, anunció que las beneficiarias de la Tarjeta Violeta en la región Montaña de Guerrero que hayan recibido una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp informándoles que fueron seleccionadas deberán acudir este 15 de julio a recoger su apoyo.

¿En qué municipios entregarán la Tarjeta Violeta?

La jornada de entrega de la Tarjeta Violeta estará dirigida a beneficiarias de los siguientes municipios de la región Montaña:

Tlapa de Comonfort

Olinalá

Malinaltepec

Metlatónoc

Cochoapa el Grande

Alcozauca

Las autoridades señalaron que únicamente podrán recoger la tarjeta quienes hayan sido contactadas previamente para confirmar su incorporación al programa.

Atención beneficiarias de Tarjeta Violeta en la región Montaña



Si recibiste una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp informándote que fuiste seleccionada para incorporarte al programa, tu Tarjeta Violeta será entregada este miércoles 15 de julio.



📍 Municipios: • Tlapa… pic.twitter.com/Rd7Mq4UfO4 — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) July 15, 2026

La entrega será por única ocasión

La Tarjeta Violeta será entregada únicamente este 15 de julio, por lo que no se contempla una fecha adicional para esta jornada.

Por ello, las beneficiarias deberán presentarse en el sitio y horario que les fue indicado durante la llamada telefónica o mediante el mensaje de WhatsApp.

Autoridades exhortan a acudir a tiempo

Las autoridades exhortaron a las mujeres convocadas a acudir puntualmente para completar el proceso de entrega y evitar contratiempos.

La Tarjeta Violeta forma parte de los programas de apoyo dirigidos a mujeres que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades responsables de su operación.

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