Enfrentamiento deja 4 muertes en Acapulco; un agente de la Guardia Nacional entre las víctimas

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Enfrentamiento en Acapulco deja cuatro muertos en Palma Sola. FOTO: UnoTV

Un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero dejó un saldo preliminar de cuatro personas sin vida en Acapulco, entre ellas un elemento de la Guardia Nacional comisionado y un hombre que habría quedado en medio del intercambio de disparos.

Los hechos ocurrieron esta tarde en la colonia Palma Sola, en la parte alta del puerto, cuando agentes ministeriales realizaban un recorrido de seguridad tras recibir un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al cruce de la calle Miguel Hidalgo y la avenida Palma Sola, los uniformados fueron atacados a balazos por tres hombres que se desplazaban a bordo de un taxi, agresión en la que perdió la vida el agente federal.

Los elementos repelieron el ataque y abatieron a dos de los presuntos agresores, mientras que un tercero resultó lesionado y logró darse a la fuga.

El intercambio de disparos dejó una víctima colateral, un hombre que se encontraba en las inmediaciones y que presuntamente no logró ponerse a salvo durante el enfrentamiento.

El hecho provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Policía Investigadora Ministerial y Policía Municipal. La zona fue acordonada en un amplio perímetro y se realizaron sobrevuelos de helicópteros de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Fuentes de seguridad revelaron que un tercer agresor fue detenido en una colonia aledaña, luego de un operativo interinstitucional desplegado tras los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha confirmado la agresión contra su personal, aunque mantiene hermetismo sobre la identidad de las víctimas.

“Derivado de estos hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales realizan las diligencias correspondientes que permitan el esclarecimiento de lo ocurrido”, informó la dependencia en un comunicado.