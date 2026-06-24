Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol en Chilpancingo

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Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol. Foto: Uno TV

Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, lo que provocó afectaciones a la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

Normalistas de Ayotzinapa cierran la Autopista del Sol

Los normalistas de Ayotzinapa llegaron al lugar a bordo de tres autobuses, que utilizaron para impedir el paso de vehículos sobre la Autopista del Sol.

Además, durante la movilización se apoderaron de varias unidades de carga, las cuales colocaron sobre los carriles laterales para reforzar el bloqueo y evitar la circulación en la zona.

La protesta se desarrolla en el Parador del Marqués, uno de los principales accesos a la capital de Guerrero, por lo que el cierre ha provocado largas filas de vehículos y complicaciones para quienes intentan entrar o salir de Chilpancingo.

Bloqueo provoca afectaciones viales

El cierre de la Autopista del Sol dejó a decenas de automovilistas varados mientras continúa la manifestación de los estudiantes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial cuánto tiempo permanecerá el bloqueo ni si existe un diálogo entre las autoridades y los manifestantes para liberar la circulación.

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