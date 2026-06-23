Regresan a clases miles de alumnos en Guerrero tras acuerdos entre la CETEG y los gobiernos federal y estatal

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Guerrero reanuda actividades escolares después de tres semanas Foto: Cuartoscuro

Este martes miles de alumnos de Guerrero regresaron a clases luego de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) durante la mesa tripartita celebrada el lunes, la cual estuvo respaldada por un bloqueo en la Autopista del Sol, en Chilpancingo.

De acuerdo con información proporcionada semanas atrás por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, un total de mil 559 escuelas permanecían cerradas en Guerrero debido al paro magisterial convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Asimismo, el Gobierno estatal informó que alrededor de 5 mil docentes participaban en las movilizaciones.

Algunas escuelas en Chilpancingo retomarán clases hasta el miércoles

Para este martes, cientos de escuelas retomaron sus actividades de manera normal; sin embargo, hubo algunas excepciones en la capital del estado, donde únicamente se envió un mensaje a los padres de familia para informarles que el reinicio de labores sería hasta el miércoles 24 de junio, debido a que durante la jornada del martes se realizarían reuniones generales por zona escolar para la toma de acuerdos.

Padres de familia esperan información sobre recuperación de clases

Por su parte, algunos padres de familia señalaron que, hasta el momento, no han recibido información sobre la posible aplicación de un plan especial para recuperar las tres semanas de clases perdidas, ni sobre estrategias adicionales que pudieran implementarse en los próximos días o fuera del calendario escolar.

“No han informada nada, solamente se pidió traer hoy los trabajos que hicieron los días que no tuvieron clases, estuvieron haciendo actividades” refirió Karla Carreto, madre de familia de la primaria “Emperador Cuauhtémoc” de Chilpancingo.

¿No les han informado si les van a reponer clases o va a aplicarse un programa especial?

“No se ha comentado nada, fue un regreso a clases normal con horario normal”

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