Maestros de la CETEG avanzan al Parador del Marqués y amenazan con bloqueos

GENERANDO AUDIO...

La CETEG sigue realizando protestas en Guerrero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este lunes, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se trasladaron hacia el punto conocido como Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo, donde se prevé que realicen un bloqueo carretero mientras continúa la mesa de negociación que sostienen con autoridades federales y estatales.

CETEG sigue presionando a Gobierno

La movilización ocurrió después de la marcha que realizaron sobre el bulevar Vicente Guerrero, como parte de las acciones de presión emprendidas por el magisterio guerrerense en el marco del encuentro tripartita que se desarrolla en Casa Guerrero con la participación del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Los docentes reiteraron que, pese a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio por concluida la jornada nacional de lucha, en Guerrero continúan vigentes sus demandas y esperan que las autoridades presenten respuestas concretas durante las negociaciones.

¿Qué pide la CETEG?

Entre los principales planteamientos del movimiento se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones al sistema de pensiones, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y cambios al esquema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.