Extraña formación nubosa asombra a turistas y habitantes de Guerrero

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Captan enorme formación nubosa en playa de Guerrero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una gigantesca formación nubosa observada frente a las costas de Petacalco, Guerrero, sorprendió a turistas y habitantes de la región al cubrir prácticamente toda la vista del horizonte sobre el océano Pacífico. El fenómeno fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios calificaron la escena como “apocalíptica” debido a su apariencia y dimensiones.

Las imágenes muestran una extensa franja de nubes de tonos grises y blancos avanzando sobre el mar, formando una especie de muro que se extendía de extremo a extremo de la línea costera visible. Sobre la estructura principal sobresalían cúmulos nubosos más elevados, lo que aumentó la impresión visual entre quienes presenciaron el fenómeno.

Una impresionante formación nubosa sorprendió a habitantes y turistas en la playa de Petacalco, Guerrero, generando miles de reacciones en redes sociales por su apariencia "apocalíptica". Especialistas señalan que podría tratarse de una nube de cinturón (shelf cloud), un fenómeno… pic.twitter.com/OS5xvKa1aZ — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) June 18, 2026

Nube cubrió prácticamente todo el horizonte frente a la playa

La escena fue registrada en redes sociales, como en la cuenta de X El Dato Mx, desde la playa de Petacalco y llamó la atención porque la formación parecía ocupar toda la panorámica disponible entre el mar y el cielo.

Mientras las olas rompían sobre la arena, una extensa capa nubosa avanzaba sobre el océano, generando un marcado contraste entre el cielo azul de la parte superior y la masa oscura que dominaba el horizonte.

Usuarios en redes sociales compararon la imagen con escenas de películas de desastres naturales, mientras otros señalaron que parecía el anuncio de una tormenta de gran intensidad.

La grabación acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas sorprendidas por la magnitud visual del fenómeno.

¿Qué tipo de nube podría ser?

Aunque no existe un dictamen oficial sobre la formación observada en Petacalco, especialistas consultados por diversos medios locales señalan que podría tratarse de una nube de cinturón, conocida internacionalmente como shelf cloud.

Este tipo de formación suele desarrollarse en la parte frontal de tormentas eléctricas o sistemas convectivos y se caracteriza por presentar una apariencia alargada, horizontal y compacta, similar a una enorme pared que parece avanzar sobre el paisaje.

Las shelf clouds se producen cuando corrientes de aire frío descendente interactúan con aire cálido y húmedo en superficie, favoreciendo la condensación de grandes masas nubosas.

Temporada de lluvias favorece estos fenómenos en el Pacífico

La presencia de este tipo de nubes no es inusual durante la temporada de lluvias en las costas del Pacífico mexicano, especialmente cuando existen condiciones de alta humedad, temperaturas elevadas y actividad tormentosa asociada a ondas tropicales o sistemas de baja presión.

Sin embargo, debido a su tamaño y apariencia, suelen generar asombro entre la población y convertirse en protagonistas de fotografías y videos compartidos en internet.

Autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales cuando se observan este tipo de formaciones, ya que pueden estar asociadas a lluvias intensas, rachas de viento, actividad eléctrica o cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

En esta ocasión, más allá del impacto visual que causó entre turistas y residentes, la enorme nube dejó una imagen que rápidamente se volvió viral y que muchos usuarios describieron como una de las postales meteorológicas más impresionantes registradas recientemente en las costas de Guerrero.

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