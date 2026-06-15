Vecinos descubren combustible en sus pozos de agua en Iguala, Guerrero

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Foto: Jesus Dorantes



En Iguala, Guerrero habitantes de la colonia 20 de Noviembre, reportaron a principios de junio, la presencia de olor a combustible en los pozos artesianos que utilizan para abastecerse de agua.

“Los vecinos que utilizan esa agua, ellos fueron los que llamaron al Ayuntamiento, para decirnos que había esa mezcla de hidrocarburo con el agua y no dimos a la tarea de asistir por Protección Civil estatal y municipal, vimos que si era, ya no puedes pasar ya no hay movimiento en esa gasolinera para que no se siga saliendo el hidrocarburo”, Erick Catalán Redon, presidente municipal de Iguala, Guerrero.

Tras una inspección, personal de Protección Civil clausuró y aseguró dos inmuebles: una bodega utilizada para almacenamiento y una vivienda particular.

Ambos predios se localizan a un costado de una gasolinera que también fue clausurada por las autoridades municipales, luego de detectarse filtraciones de hidrocarburo hacia los domicilios cercanos.

Ambos inmuebles cuentan con pozos artesianos, al igual que decenas de viviendas de esta colonia asentada sobre el Periférico Sur, donde no existe una red de agua potable.

Así, la única fuente de abastecimiento de agua para las familias se ha visto contaminada, además de que se volvió peligrosa.

“Por parte de Protección Civil del estado hicieron una prueba y es altamente flamable. Si hay un pozo que pues el hidrocarburo sale natural, sale sin agua, del pozo uno si sale un poquito, pues viene mezclado agua y agua hidrocarburo”, Rafael Vázquez, director de Protección Civil y Bomberos de Iguala.

El alcalde confirmó que la gasolinera fue clausurada debido a que no contaba con licencia de funcionamiento. Además, informó que durante las inspecciones se detectó un segundo establecimiento, propiedad del mismo dueño, que tampoco tenía la documentación correspondiente para operar.

“Es totalmente preocupante, por eso nosotros clausuramos, porque lo que nos corresponde a nosotros es clausurar, tiene que venir PROFEPA a verificar por qué se esta saliendo y ver si es acreedor a una multa y saber porque se esta saliendo. “Hay otra gasolinera del mismo dueño que esta sin licencia de funcionamiento, le pusimos la multa correspondiente”, Erick Catalán Redon, presidente municipal de Iguala, Guerrero.

De acuerdo con el edil, una de las posibles causas del problema sería la falta de mantenimiento en los sistemas de almacenamiento de hidrocarburos, situación que ahora es investigada por las autoridades competentes.

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