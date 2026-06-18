Abelina López pide licencia como alcaldesa de Acapulco: ¿va por gubernatura de Guerrero?

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Abelina se separa de la alcaldía de Acapulco; va por Guerrero. Foto: Cuartoscuro

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena para la definición de la candidatura al Gobierno de Guerrero.

Abelina López formaliza licencia ante el Cabildo de Acapulco

Durante la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio fueron notificados de la decisión de la presidenta municipal de solicitar licencia ante el Congreso de Guerrero.

La alcaldesa informó que su separación del cargo le permitirá registrarse en los próximos días en el proceso interno para la definición de la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Guerrero.

La solicitud está sustentada en intereses de carácter personal y fue remitida para el trámite correspondiente ante el Poder Legislativo estatal.

¿Quién quedará al frente del Ayuntamiento de Acapulco?

Durante la sesión, Abelina López informó que la secretaria general del Ayuntamiento, Leticia Lozano, asumirá las funciones como alcaldesa interina mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

La designación busca garantizar la continuidad de las actividades administrativas y de gobierno en el municipio de Acapulco durante la ausencia de la presidenta municipal.

Abelina López destaca resultados de su administración

La alcaldesa señaló que deja la administración con la satisfacción de haber cumplido con las responsabilidades que le fueron encomendadas.

“Me separo del cargo con la conciencia tranquila y con las manos limpias. He cuidado lo más sagrado que ustedes depositaron en mis manos: su dinero, lo cuidé con mucha honradez”, expresó durante la sesión de Cabildo.

🗳️📌 ABELINA PIDE LICENCIA PARA SER GOBERNADORA DE GUERRERO



Abelina López pidió licencia en Acapulco para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.



La solicitud fue hecha al Congreso local, a partir del 18 de junio y por tiempo indefinido.



Aunque sigue… pic.twitter.com/oZnB2Ikx2f — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 17, 2026

Cabildo reconoce gestión de la alcaldesa de Acapulco

Integrantes del Cabildo expresaron reconocimiento a la gestión encabezada por Abelina López Rodríguez y señalaron diversos programas impulsados durante su administración.

Entre los temas mencionados por los ediles se encuentran la aprobación de estímulos fiscales para comerciantes de mercados municipales y la donación de predios destinados a familias afectadas por fenómenos naturales.

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