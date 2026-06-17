Félix Salgado Macedonio pide licencia al Senado; ¿va por la gubernatura de Guerrero en 2027?

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Solicita licencia Félix Salgado rumbo a elección de 2027 Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, solicitó licencia para separarse de su cargo, en medio de las definiciones internas del partido rumbo a las elecciones de 2027 en Guerrero.

La licencia surtió efectos a partir del pasado 15 de junio, días después de que la dirigencia nacional de Morena sostuviera una reunión privada en Acapulco con aspirantes a la gubernatura y a diversas alcaldías del estado.

Morena se prepara para definir candidaturas

La salida temporal del legislador ocurre en un momento clave para el partido, ya que en los próximos días Morena prevé emitir las convocatorias para definir a quienes competirán por las gubernaturas que estarán en disputa durante el proceso electoral de 2027.

Aunque Salgado Macedonio no ha anunciado formalmente su participación en el proceso interno, su licencia coincide con los encuentros que la dirigencia nacional mantiene con perfiles interesados en buscar la candidatura al gobierno de Guerrero.

#Guerrero 📌 Félix Salgado solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo en el Senado de la República, de acuerdo con un oficio fechado el 15 de junio y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez pic.twitter.com/34Oa3hh3GG — Enfoque Informativo Guerrero (@enfoqueinforma) June 17, 2026

Obstáculo por reglas contra el nepotismo

El senador enfrenta un escenario complejo debido a las medidas internas aprobadas recientemente por Morena para evitar casos de nepotismo electoral.

La situación cobra relevancia debido a que su hija, Evelyn Salgado Pineda, actualmente gobierna Guerrero, por lo que las nuevas disposiciones partidistas podrían limitar una eventual candidatura de familiares directos de funcionarios en funciones.

Salgado defiende sus derechos políticos

El pasado 20 de mayo, en medio del debate sobre las nuevas reglas internas, Salgado Macedonio sostuvo que mantiene intactos sus derechos políticos y que ninguna disposición legal le impide aspirar a la gubernatura.

Sin embargo, el legislador ha cuestionado la forma en que las medidas contra el nepotismo podrían aplicarse específicamente a su caso.

El antecedente de 2021

En 2021, Salgado Macedonio fue designado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero; no obstante, su candidatura fue cancelada por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a irregularidades relacionadas con la fiscalización de gastos de precampaña.

Tras esa determinación, Morena postuló a Evelyn Salgado, quien posteriormente ganó la elección y se convirtió en gobernadora de la entidad.

La licencia solicitada por el senador reaviva las especulaciones sobre sus aspiraciones políticas rumbo a 2027, en un contexto marcado por las nuevas reglas internas del partido y el debate sobre el nepotismo electoral.

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