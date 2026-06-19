No se fueron, se los llevaron;  son los padres desaparecidos de Guerrero

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En Guerrero el próximo Día del Padre, habrá padres ausentes, pero no se fueron, se los llevaron y hasta la fecha no se sabe de ellos.

En Guerrero el 83.4% de las personas desaparecidas son hombres

Hasta el mes de mayo del 2026, Guerrero registra 4 mil 494 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 83.4% son hombres y dentro de dichas cifras hay más casos de padres de familia a quienes siguen buscándolos sus hijas, hijos y esposas en espera de volver a celebrar un Día del Padre más.

Rafael Verónica

“Él fue a dejar una carga el municipio de Tehuitzingo, porque él era camionero, transportaba madera, tiene una llamada a las 9:30 con mi mamá para decirle que tenía mucha hambre porque no había almorzado y mi mamá intenta hablar nuevamente con él pero ya no recibe ninguna llamada”. Anónimo, hija de Rafael Verónica Dimas camionero desaparecido desde el 2023 en Guerrero

Rafael Verónica Dimas, padre de cuatro hijas, viajó a la Costa Chica para entregar una carga y no regresó.

“Es muy difícil porque, mi papá era el todo de nosotras, siempre hemos sido una familia muy unida y siempre hemos estado juntos”. Anónimo, hija de Rafael Verónica Dimas camionero desaparecido desde el 2023 en Guerrero

Miguel Huerta

Miguel Huerta Torres, desapareció el 28 de febrero del 2023 en Taxco de Alarcón, cuando se desempeñaba como Servidor de la Nación.

Fue privado de su libertad a manos de hombres armados cuando realizaba una reunión informativa para beneficiarios de programas federales.

A tres años sin una pista sobre su paradero ni avances en el caso, su familia lamenta que a los hombres no se les busca igual y se les estigmatiza.

“A los hombres no se les visibiliza, ellos son las principales víctimas de las desapariciones, pero para ellos no hay atención, no hay búsqueda inmediatas, no tienen un protocolo, cuando deberían tener un protocolo especial para hacerlo, mucha gente los estigmatiza mucho, parte de mi lucha ahora, es darles el valor a ellos, de que sean reconocidos como víctimas, porque aunque esté en la cifra, la gente, las autoridades no los ven como víctimas, la gente los ve como que les paso porque se lo merecían”. Jazmín Huerta, hija de Miguel Huerta Torres servidor de la nación desaparecido desde el 2023

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