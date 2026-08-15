Familias desplazadas regresan a sus hogares en la Montaña de Guerrero

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Habrá presencia militar permanente en Chilapa. Foto: Cuartoscuro.

17 familias regresaron a la comunidad de Tula en el municipio de Chilapa tras ser desplazadas forzosamente por la disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” en la región de la Montaña de Guerrero.

En un comunicado, el Gobierno federal indicó que las familias de dicha región están regresando a sus comunidades con el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.

La estrategia, enfocada en 19 comunidades de cuatro municipios, busca atender las causas que generan violencia mediante:

Educación

Salud

Vivienda

Construcción de caminos

Empleo

De esa forma, 17 familias desplazadas de Tula regresaron a sus viviendas en Chilapa “con el apoyo de autoridades federales y estatales” en Guerrero.

Para acompañar el proceso, se realizaron labores de limpieza, rehabilitación de hogares, restablecimiento de servicios básicos y recuperación de espacios en la localidad.

Asimismo, entregaron enseres a las familias que retornaron a sus hogares, toda vez que tuvieron facilidades para entrar a los programas del Bienestar.

El Gobierno Federal indicó que “estas acciones se suman a la presencia institucional en la zona para atender las necesidades de la población y garantizar sus derechos humanos”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional mantendrán un despliegue permanente en la zona, pues la “seguridad y tranquilidad en la Montaña de Guerrero son una prioridad”.

La disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”

En mayo, cientos de familias indígenas fueron desplazadas de Chilapa por la disputa territorial entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” en la región de la Montaña de Guerrero.

La crisis aumentó tras una serie de ataques armados en las comunidades Tula, Xicotlán y Alcozacán que involucraron bombardeos con drones y armas de alto calibre.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a familias huyendo durante la madrugada. Mujeres y niños buscaban refugio en iglesias y canchas comunitarias.

Autoridades federales reconocieron al menos 96 personas desplazadas; sin embargo, colectivos locales aseguraron que la cifra podría ser mucho mayor, toda vez que muchas familias recibieron amenazas.

“Los Ardillos” operan desde hace casi dos décadas en la Montaña baja y zona Centro de Guerrero. Las autoridades y reportes periodísticos los relacionan con extorsión, narcotráfico, control de transporte, cobro de piso y ataques contra comunidades indígenas.

En cambio, “Los Tlacos”, también llamados “Cártel de la Sierra”, mantienen presencia en municipios serranos y sostienen una disputa por rutas del crimen organizado, control de caminos y territorios estratégicos.

Chilapa es un punto estratégico para el crimen organizado, pues conecta con rutas serranas usadas históricamente para el trasiego de drogas, armas y mercancías ilegales.

Además, la presencia limitada del Estado, el aislamiento geográfico de las comunidades y sus caminos rurales facilitan el control territorial de grupos armados.

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