¿Quién es Ángel Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero detenido por el caso Ayotzinapa?

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De gobernador de Guerrero a detenido; el perfil de Ángel Aguirre Foto: Especial

Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una nueva línea de investigación relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

¿Quién es Ángel Aguirre Rivero?

Ángel Heladio Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución donde también impartió clases.

Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente se integró al Partido de la Revolución Democrática (PRD). A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de representación popular, entre ellos diputado federal en dos ocasiones y senador de la República.

Es detenido Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.



La FGR afirma, que el exmandatario estaría señalado por ocultar evidencias que permitieran conocer el paradero de los estudiantes.

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Dos periodos al frente del Gobierno de Guerrero

Aguirre Rivero llegó por primera vez a la gubernatura de Guerrero en 1996, cuando el Congreso local lo designó gobernador sustituto tras la salida de Rubén Figueroa Alcocer.

Años más tarde regresó al cargo luego de ganar la elección de 2011, convirtiéndose en gobernador constitucional del estado. Su administración estuvo marcada por temas de seguridad y violencia, así como por conflictos sociales en distintas regiones de la entidad.

La desaparición de los 43 normalistas y su renuncia

El 26 de septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, desencadenó una de las mayores crisis políticas y sociales del país.

Las protestas, las exigencias de justicia y la presión política aumentaron durante las semanas siguientes, mientras el Senado analizaba la posibilidad de desaparecer los poderes en Guerrero.

El 23 de octubre de 2014, Aguirre Rivero anunció que solicitaría licencia al cargo para favorecer las investigaciones y contribuir a generar condiciones de estabilidad en el estado.

Dos días después, el Congreso de Guerrero aprobó su separación del cargo y designó como encargado del despacho al entonces secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Detención por el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la información disponible, la FGR ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador luego de un nuevo análisis de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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