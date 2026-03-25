Fuerte video: hombre dispara con escopeta a perro en Guerrero

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Exhiben asesinato de perro en Coyuca de Catalán Guerrero. Foto: Cuartoscuro

La asociación Adopciones Altamirano informó sobre el caso de un hombre que disparó contra un perro en la comunidad de Santo Domingo, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero luego de que se hiciera público un video en el que se observa la agresión. El hombre fue identificado como Lisandro Gómez.

Video de maltrato animal en Guerrero

En las imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia cómo otro sujeto sostiene al perro mientras el animal intenta escapar en repetidas ocasiones. Posteriormente, el agresor acciona una escopeta y dispara contra el perro.

El video muestra que, tras el disparo, el animal cae al suelo y muere en el lugar. En la grabación también se escucha al hombre emitir una expresión después de la agresión.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Piden intervención de autoridades por asesinato de perro

Tras la difusión del caso, ciudadanos solicitaron la intervención de la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semaren) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las peticiones se basan en la Ley de Bienestar Animal 491, vigente en la entidad, la cual establece sanciones para quienes incurran en actos de crueldad contra animales.

Maltrato animal en Guerrero: antecedentes y sanciones

En Guerrero, el maltrato animal y el asesinato de perro están tipificados como delito. Las sanciones pueden alcanzar hasta 11 años de prisión, según la legislación estatal.

Este caso se suma a otros antecedentes en la entidad que han sido judicializados, como el de Stitch, un perro asesinado a golpes en 2023 en Chilpancingo, y el de Frijola, una perra envenenada en el municipio de Ometepec.

Reportes ciudadanos de maltrato animal

De acuerdo con testimonios de vecinos, el presunto agresor tiene discapacidad motriz. No obstante, las autoridades no han informado sobre acciones oficiales relacionadas con este caso al momento.

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