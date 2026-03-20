Tras protestas, CETEG y Gobierno de Guerrero firman 17 acuerdos

GENERANDO AUDIO...

La CETEG se manifestó en Guerrero. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) firmaron 17 acuerdos tras una jornada de movilizaciones, en los que se establecieron compromisos en materia educativa, laboral y de infraestructura en distintas regiones del estado.

¿Qué dicen los acuerdos en Guerrero?

Entre los puntos acordados se encontró el seguimiento a la construcción del edificio de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), considerado prioritario por el Gobierno estatal para dejar de pagar rentas en oficinas alternas. También se incluyeron acciones en seguridad escolar, atención al personal administrativo y rehabilitación de planteles afectados por los huracanes Otis y John en Acapulco y la Costa Chica.

En el contexto del paro laboral de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los docentes pactaron la interlocución con el Gobierno federal para instalar una mesa nacional única con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, demanda central del magisterio disidente.

La comisión política de la CETEG, encabezada por Elvira Veleces Morales, informó que el 24 de marzo se presentará una propuesta para la creación de la Subsecretaría de Educación Indígena, además de avances en apoyos sociales, regularización de docentes y reconocimiento de estructuras educativas en zonas indígenas.

También se acordó la entrega de útiles y uniformes escolares en comunidades prioritarias, así como la atención a escuelas en zonas con altos índices de inseguridad y la revisión de adeudos, recategorizaciones y procesos de jubilación docente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.