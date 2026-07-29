Gobierno lleva Tianguis del Bienestar y programa de desarme a Guerrero

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Tianguis del Bienestar y programa de desarme llegan a Olinalá. Foto: Uno TV

El Gobierno de México llevó a la Montaña Alta de Guerrero el Tianguis del Bienestar y el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el objetivo de entregar apoyos gratuitos a la población y promover el canje voluntario de armas de fuego por dinero en efectivo.

Las jornadas se realizaron en el municipio de Olinalá, con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la representante adjunta de la ONU-DH en México, Maia Campbell, además de funcionarios federales.

¿Qué entrega el Tianguis del Bienestar?

La secretaria de Gobernación explicó que el Tianguis del Bienestar distribuye de manera gratuita ropa, calzado, telas, mochilas, platos, paraguas, enseres domésticos y otros artículos nuevos de primera necesidad que fueron recuperados en las aduanas del país.

“Los bienes incautados deben convertirse en bienestar para las familias mexicanas, porque un gobierno cercano es aquel que escucha, que comparte y que actúa”, afirmó Rosa Icela Rodríguez.

#Hoy estuvimos en la Montaña Alta de #Guerrero, donde reafirmamos que la paz se construye atendiendo las causas de la violencia; por eso llevamos el #TianguisDelBienestar, para devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde, mediante la entrega gratuita de artículos… pic.twitter.com/jlPr1VATc8 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 29, 2026

Hasta el momento, en Guerrero se han realizado 17 jornadas en 16 municipios, beneficiando a más de 54 mil 500 familias; a nivel nacional, el programa ha llegado a 801 comunidades de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán, donde se han distribuido más de 3.4 millones de artículos en beneficio de más de 400 mil personas.

Tianguis del Bienestar y programa de desarme llegan a Olinalá. Foto: Uno TV

Programa de desarme permanecerá hasta el 3 de agosto

Como parte de la estrategia de construcción de paz, el módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permanecerá instalado en la plaza principal de Olinalá hasta el 3 de agosto, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica.

El programa permite que la población entregue armas de manera voluntaria, anónima y sin investigación, a cambio de una compensación económica.

La secretaria de Gobernación llamó a retirar las armas de los hogares para prevenir accidentes y también invitó a niñas y niños a intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar la cultura de paz desde la infancia.

Tianguis del Bienestar y programa de desarme llegan a Olinalá. Foto: Uno TV

Más de 11 mil armas han sido canjeadas en el país

Rosa Icela Rodríguez informó que esta estrategia ya recorrió 11 municipios de Guerrero, donde se retiraron de circulación 165 armas de fuego, además de más de 5 mil cartuchos y 102 cargadores.

En todo el país, el programa ha permitido el canje de 11 mil 738 armas, de las cuales 6 mil 456 son armas cortas, 3 mil 422 armas largas y mil 860 granadas.

La titular de Gobernación reconoció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, instituciones que participan en la implementación de ambas estrategias.

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