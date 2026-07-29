Jesús Plácido Galindo: el activista indígena acusado de homicidio en Guerrero

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Jesús Plácido Galindo enfrenta proceso por homicidio. Foto: Gobierno de Guerrero

El activista indígena Jesús Plácido Galindo, integrante del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue detenido el 17 de julio en el municipio de San Marcos, Guerrero, y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

¿De qué acusan a Jesús Plácido Galindo?

Jesús Plácido Galindo es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado por el asesinato de José Pablo Bartolo Xanteco, quien se desempeñaba como comisario municipal de Xicotlán, comunidad perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Las autoridades sostienen que el activista habría ordenado el homicidio ocurrido en 2021, por lo que solicitaron la orden de aprehensión que derivó en su captura.

Tras una audiencia virtual de casi 10 horas celebrada en Chilpancingo, el juez de control Ubaldo de la Sancha resolvió vincularlo a proceso, por lo que continuará el procedimiento judicial.

Organizaciones denuncian criminalización del dirigente del CIPOG-EZ

Tras la detención, autoridades comunitarias del CIPOG-EZ señalaron que el operativo representó un acto de criminalización contra un promotor indígena que, aseguran, ha trabajado en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Las organizaciones afirmaron que la captura ocurrió después de que Jesús Plácido Galindo denunciara públicamente presuntos vínculos entre grupos delictivos y autoridades municipales y estatales en Guerrero.

Asimismo, indicaron que el dirigente era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que, según su versión, no fue notificado previamente sobre la investigación penal en su contra.

Congreso Nacional Indígena exige su liberación

El Congreso Nacional Indígena (CNI) informó que la detención se realizó mediante un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad de Guerrero.

La organización sostiene que Jesús Plácido Galindo fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana al Estado de México y rechaza las acusaciones en su contra.

Acciones del gobierno estatal generan dudas en el caso del activista

De acuerdo con Aarón Díaz Salazar, abogado de Jesus Galindo, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, actuó “de mala fe” al citar a Galindo a una reunión en la que, asegura, no le iba a ser posible tampoco asistir. Tras el asedio de “Los Ardillos” a las comunidades nahuas en mayo, Galindo dio entrevistas en varios medios de comunicación nacionales en las que explicó una y otra vez que los pueblos estaban solos ante la indiferencia de todos los niveles de Gobierno y su complicidad con bandas del crimen organizado.

Protestas por detención de Jesús Galindo

Además, el CNI convocó a las Jornadas Globales por la Libertad de Jesús Plácido Galindo y el Alto a la Guerra Contra el CIPOG-EZ, con movilizaciones en la Ciudad de México y Chilpancingo para exigir su liberación y manifestar su respaldo al dirigente indígena.

Mientras tanto, el proceso penal continúa y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad del activista conforme avance la investigación.

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