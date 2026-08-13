Tarjeta Dorada ofrece descuentos de hasta 50% a adultos mayores; ¿cómo obtenerla?

| 14:14 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Adultos mayores pueden obtener la tarjeta dorada.
Adultos mayores pueden obtener la tarjeta dorada. Foto: Cuartoscuro

La tarjeta del Inapam ya no es la única que ofrece beneficios a los adultos mayores, pues, ahora, existe la tarjeta dorada con la que podrán obtener descuentos en restaurantes, hoteles, pagos de servicios y más.

Para obtener la tarjeta dorada los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad responsable.

¿Quiénes pueden obtener la tarjeta dorada?

La tarjeta dorada se otorga a aquellas personas de 60 años o más y que radiquen en Guerrero. Además, deben presentar los siguientes documentos:

  • CURP actualizado
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
  • Formulario de solicitud
  • Autorización para uso de datos personales

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Guerrero, también se deben presentar los siguientes documentos de la persona representante en caso de emergencia:

  • Identificación oficial
  • CURP
  • Número telefónico

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

De acuerdo con la dependencia estatal, las personas beneficiarias podrán acceder a diversos apoyos y descuentos en servicios básicos.

Entre los beneficios destacan:

  • 50% de descuento en el impuesto predial
  • 50% de descuento en el pago del agua potable en municipios participantes
  • 50% de descuento en la expedición de la licencia de conducir estatal
  • Asesoría jurídica gratuita para orientación y acompañamiento en distintos trámites y asuntos legales

Las autoridades señalaron que estos apoyos buscan generar ahorros en la economía familiar y facilitar el acceso a diversos servicios para este sector de la población.

Participan empresas y cámaras empresariales

La Secretaría de Bienestar Guerrero destacó que el programa también cuenta con el respaldo de 21 cámaras empresariales, las cuales ofrecen descuentos adicionales a las personas portadoras de la credencial.

Los beneficios incluyen promociones en:

  • Transporte
  • Farmacias
  • Ópticas
  • Restaurantes
  • Servicios médicos

Con esta red de colaboración, el programa busca ampliar las opciones de apoyo para las personas adultas mayores y fomentar su participación en la actividad económica.

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