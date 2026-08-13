Tarjeta Dorada ofrece descuentos de hasta 50% a adultos mayores; ¿cómo obtenerla?

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Adultos mayores pueden obtener la tarjeta dorada. Foto: Cuartoscuro

La tarjeta del Inapam ya no es la única que ofrece beneficios a los adultos mayores, pues, ahora, existe la tarjeta dorada con la que podrán obtener descuentos en restaurantes, hoteles, pagos de servicios y más.

Para obtener la tarjeta dorada los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad responsable.

¿Quiénes pueden obtener la tarjeta dorada?

La tarjeta dorada se otorga a aquellas personas de 60 años o más y que radiquen en Guerrero. Además, deben presentar los siguientes documentos:

CURP actualizado

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Guerrero, también se deben presentar los siguientes documentos de la persona representante en caso de emergencia:

Identificación oficial

CURP

Número telefónico

¿Qué beneficios ofrece la Tarjeta Dorada?

De acuerdo con la dependencia estatal, las personas beneficiarias podrán acceder a diversos apoyos y descuentos en servicios básicos.

Entre los beneficios destacan:

50% de descuento en el impuesto predial

50% de descuento en el pago del agua potable en municipios participantes

en municipios participantes 50% de descuento en la expedición de la licencia de conducir estatal

Asesoría jurídica gratuita para orientación y acompañamiento en distintos trámites y asuntos legales

Las autoridades señalaron que estos apoyos buscan generar ahorros en la economía familiar y facilitar el acceso a diversos servicios para este sector de la población.

Participan empresas y cámaras empresariales

La Secretaría de Bienestar Guerrero destacó que el programa también cuenta con el respaldo de 21 cámaras empresariales, las cuales ofrecen descuentos adicionales a las personas portadoras de la credencial.

Los beneficios incluyen promociones en:

Transporte

Farmacias

Ópticas

Restaurantes

Servicios médicos

Con esta red de colaboración, el programa busca ampliar las opciones de apoyo para las personas adultas mayores y fomentar su participación en la actividad económica.

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