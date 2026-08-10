¿Tienes una pensión del IMSS? Éste es el Certificado de Supervivencia que deberás presentar

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Certificado de Supervivencia del IMSS. Foto: Getty/Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben mantener vigente su Certificado de Supervivencia, un procedimiento mediante el cual se acredita que continúan con vida y pueden conservar el pago de su pensión.

Aunque el trámite no tiene una fecha fija establecida para todas las personas pensionadas, el IMSS señala que la supervivencia debe acreditarse al menos cada seis meses. Quienes viven fuera de México deben realizar el procedimiento ante la Embajada o Consulado de México que corresponda.

En Uno TV te explicamos cada cuánto debes acreditar tu supervivencia, qué ocurre si no realizas el trámite y qué documentos necesitas.

Certificado de Supervivencia. Foto: IMSS

¿Cada cuánto debes acreditar la supervivencia?

De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, las personas pensionadas deben acreditar su supervivencia al menos cada seis meses. En el caso de quienes residen en el extranjero, la comprobación debe realizarse ante la representación consular mexicana más cercana.

El objetivo es que el Instituto pueda verificar que la persona beneficiaria continúa con vida y mantener actualizada la información relacionada con las prestaciones económicas.

¿El IMSS puede citarte para comprobar tu supervivencia?

Sí. El Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el IMSS puede citar a las personas pensionadas y asignatarias para actualizar la información de sus bases de datos.

En caso de que una persona sea citada y no acuda, la supervivencia puede considerarse como no comprobada y el Instituto tiene la facultad de suspender temporalmente la pensión hasta que la persona comparezca.

Por ello, es importante atender cualquier aviso que aparezca en el comprobante de pago o que sea emitido por el Instituto.

¿Qué pasa si no acreditas tu supervivencia?

Si no se realiza la comprobación correspondiente, el IMSS podría suspender el pago de la pensión hasta que la situación sea regularizada. Algunas personas pensionadas pueden recibir también un aviso para actualizar sus datos personales. En estos casos, deberán acudir a la ventanilla correspondiente con su CURP para mantener el beneficio de no realizar comprobaciones adicionales, conforme a las condiciones aplicables.

El IMSS también señala que las prestaciones económicas se depositan mediante acreditamiento en cuenta bancaria, salvo las excepciones previstas en la normatividad.

¿Qué documentos necesitas para tramitar el Certificado de Supervivencia?

Si necesitas realizar este procedimiento, debes acudir personalmente a la representación consular o unidad correspondiente y presentar:

Original y copia de la credencial de pensionista

Si no cuentas con ella, una identificación oficial vigente , como pasaporte, INE o matrícula consular

, como pasaporte, INE o matrícula consular Número de Seguridad Social (NSS) de 11 dígitos

Último talón de pago , en caso de tenerlo

, en caso de tenerlo Una fotografía reciente

¿Por qué es importante acreditar la supervivencia?

El Certificado de Supervivencia permite al IMSS comprobar que la persona beneficiaria continúa con vida y que el pago de la pensión corresponde al titular.

Por ello, los pensionados deben estar atentos a los avisos del Instituto y evitar dejar pasar más de seis meses sin acreditar su supervivencia, especialmente quienes reciben su pensión mientras radican fuera de México.

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