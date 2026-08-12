Jubilados del IMSS pueden aumentar su pensión con dos opciones

GENERANDO AUDIO...

Jubilados del IMSS pueden aumentar pensión. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley de 1973 pueden incrementar el monto de su pensión a través de dos medios: las asignaciones familiares y el ajuste por la inflación.

El porcentaje adicional varía según el tipo de beneficiario registrado y las condiciones establecidas en la legislación del IMSS.

¿Cómo aumentar la pensión del IMSS?

Asignaciones familiares

Incrementar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez mediante las asignaciones familiares, es un beneficio económico que se otorga cuando existen familiares que dependen económicamente del pensionado.

El porcentaje adicional varía según el tipo de beneficiario registrado y las condiciones establecidas en la legislación del IMSS).

De acuerdo con el IMSS, las asignaciones familiares permiten incrementar la pensión de la siguiente manera:

15% adicional por esposa o concubina

por esposa o concubina 10% por cada hijo menor de 16 años

10% por cada hijo de 16 a 25 años , siempre que estudie en una institución incorporada al Sistema Educativo Nacional, presente la documentación correspondiente y no esté afiliado al régimen obligatorio del IMSS.

, siempre que estudie en una institución incorporada al Sistema Educativo Nacional, presente la documentación correspondiente y no esté afiliado al régimen obligatorio del IMSS. 10% por cada hijo con discapacidad física o psíquica que le impida mantenerse por sí mismo. En este caso, el beneficio puede continuar sin importar la edad mientras persista la condición.

Estas asignaciones se suman al monto de la pensión y pueden representar un ingreso adicional para miles de jubilados.

Cuando el pensionado no cuenta con esposa, concubina o hijos que generen asignación familiar, puede obtener:

10% adicional por cada padre que dependa económicamente de él

Además, si únicamente tiene un ascendiente en esta condición, puede recibir una ayuda asistencial adicional del 10%.

El IMSS también contempla un apoyo para quienes no tienen ningún familiar dependiente.

Las asignaciones familiares concluyen cuando:

Fallece el familiar que originó el beneficio

Los hijos cumplen 16 años y ya no reúnen los requisitos

Los hijos cumplen 25 años, aunque continúen estudiando

Desaparece la condición de incapacidad que dio origen al apoyo

Si el pensionado no tiene esposa, concubina, hijos o ascendientes dependientes, puede recibir una ayuda asistencial del 15% sobre el monto de su pensión.

Ajustes por inflación también aumentan la pensión

Además de las asignaciones familiares, la pensión IMSS Ley 73 se actualiza cada año mediante los ajustes por inflación.

El IMSS incrementa automáticamente el pago con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los pensionados.

Este aumento se aplica sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.