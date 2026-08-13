Pensión IMSS: el día que debes esperar el depósito y qué hacer si no llega

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Pago de pensión del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que las personas pensionadas que reciben su pago directamente del organismo cobran el primer día hábil de cada mes. por lo que la fecha puede cambiar cuando el día 1 cae en fin de semana o en un día inhábil.

¿Cuándo se deposita la pensión del IMSS cada mes?

De acuerdo con lo establecido por el IMSS, los pensionados que reciben su pago a través del instituto cobran mensualmente el primer día hábil de cada mes. Esto significa que no necesariamente el depósito se realiza el día 1 del calendario.

Cuando el primer día del mes coincide con un sábado, domingo o un día inhábil, el pago se recorre al siguiente día hábil.

El calendario oficial de pagos de la pensión IMSS del 2026 contempla estas modificaciones. Por ello, durante 2026 hubo meses en los que el depósito no se realizó el primer día del mes:

Enero: viernes 2

viernes 2 Febrero: martes 3

martes 3 Marzo: lunes 2

lunes 2 Abril: miércoles 1

miércoles 1 Mayo: lunes 4

lunes 4 Junio: lunes 1

lunes 1 Julio: miércoles 1

miércoles 1 Agosto: lunes 3

lunes 3 Septiembre: martes 1

martes 1 Octubre: jueves 1

jueves 1 Noviembre: lunes 2

lunes 2 Diciembre: martes 1

Así, para conocer la fecha correspondiente a cada mensualidad, se debe considerar el calendario oficial y no únicamente el día 1 de cada mes.

¿En dónde se realiza el pago de la pensión IMSS?

El pago de la pensión del IMSS se realiza mediante depósito en la cuenta bancaria que está a nombre del pensionado y que fue proporcionada al momento de realizar el trámite de pensión.

El instituto señala que el pago se efectúa por acreditamiento en la cuenta bancaria registrada.

De acuerdo con el IMSS, la cuenta debe corresponder al titular del derecho a la pensión. En la información de la pensión también se contemplan los datos de la institución bancaria y la cuenta CLABE en la que se realizará el depósito.

Sin embargo, existe una diferencia para quienes reciben su pago por medio de una AFORE o una aseguradora, ya que en esos casos se sujetarán a las condiciones de pago que establezcan esas instituciones.

¿Cuál es el calendario de pagos de la pensión IMSS 2026?

En 2026 están programados 12 pagos mensuales de la pensión del IMSS. Hasta el momento, ya se realizaron los depósitos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, por lo que todavía faltan cuatro mensualidades.

Las fechas restantes son:

Septiembre: martes 1

martes 1 Octubre: jueves 1

jueves 1 Noviembre: lunes 2

lunes 2 Diciembre: martes 1

Durante el año, el pago se recorrió en seis ocasiones debido a que el primer día del mes no correspondió a un día hábil:

Enero pasó al viernes 2

Febrero pasó al martes 3

Marzo pasó al lunes 2

Mayo pasó al lunes 4

Agosto al lunes 3

¿Qué hacer si no aparece la pensión del IMSS en la cuenta?

Si llegó la fecha de pago correspondiente y el dinero de la pensión IMSS no aparece en la cuenta bancaria, el pensionado puede solicitar al Instituto la recuperación de la mensualidad no recibida o, en su caso, aclarar alguna diferencia en el monto depositado.

El IMSS tiene establecido el trámite “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias relativas a la pensión”, con homoclave IMSS-01-029-A, para pensionados.

Para realizarlo, se debe considerar lo siguiente:

La pensión debe estar a cargo del Gobierno Federal y ser pagada a través del IMSS. La pensión debe encontrarse vigente. Se debe acreditar que no se recibió la mensualidad que se reclama. Si existe una diferencia en el monto recibido, también se debe acreditar la diferencia reclamada.

El trámite puede presentarse en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar de adscripción, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o en el horario ampliado que determine el IMSS. En la Ciudad de México y el Estado de México también puede realizarse en las Subdelegaciones correspondientes.

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