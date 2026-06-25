Registro Civil móvil recorrerá la Montaña de Guerrero; checa aquí el calendario

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Habitantes de la Montaña realizarán trámites del Registro Civil. Foto: Cuartoscuro

El Registro Civil de Guerrero en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) realizará una Campaña Itinerante de Servicios en la región Montaña del 29 de junio al 3 de julio de 2026, con el objetivo de acercar diversos trámites del Registro Civil a habitantes de comunidades indígenas.

¿Qué trámites del Registro Civil se podrán realizar?

Los servicios disponibles serán:

Registro de nacimiento para niñas y niños de 0 a 13 años

Aclaraciones administrativas

Rectificaciones administrativas

Autorización de registros extemporáneos de nacimiento

Nulidades de doble registro

Además, se podrán solicitar las siguientes actas:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Acta de defunción

Acta de inscripción

La autorización de registros extemporáneos de nacimiento será gratuita, mientras que el resto de los trámites se realizará conforme a la normatividad vigente y, en su caso, al pago de los derechos correspondientes.

Fechas y sedes de la Campaña Itinerante de Servicios

La Campaña Itinerante de Servicios del Registro Civil recorrerá cuatro sedes de la región Montaña de Guerrero:

29 de junio de 2026: Malinaltepec, Guerrero

Malinaltepec, Guerrero 30 de junio de 2026: Paraje Montero, municipio de Malinaltepec

Paraje Montero, municipio de Malinaltepec 1 y 2 de julio de 2026: Tlapa de Comonfort, Guerrero

Tlapa de Comonfort, Guerrero 3 de julio de 2026: Copanatoyac, Guerrero

Trámites serán únicamente de manera presencial

El Gobierno de Guerrero informó que todos los servicios de la campaña serán estrictamente presenciales, por lo que las personas interesadas deberán acudir personalmente a la sede correspondiente para realizar sus trámites.

La administración estatal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para acercar servicios gubernamentales a las comunidades de la región Montaña y garantizar el acceso a documentos de identidad y estado civil.

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