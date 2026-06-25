Registro Civil móvil recorrerá la Montaña de Guerrero; checa aquí el calendario

| 09:15 | Fabián Millares | Uno TV
Habitantes de la Montaña podrán realizar trámites del Registro Civil
Habitantes de la Montaña realizarán trámites del Registro Civil. Foto: Cuartoscuro

El Registro Civil de Guerrero en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) realizará una Campaña Itinerante de Servicios en la región Montaña del 29 de junio al 3 de julio de 2026, con el objetivo de acercar diversos trámites del Registro Civil a habitantes de comunidades indígenas.

¿Qué trámites del Registro Civil se podrán realizar?

Los servicios disponibles serán:

  • Registro de nacimiento para niñas y niños de 0 a 13 años
  • Aclaraciones administrativas
  • Rectificaciones administrativas
  • Autorización de registros extemporáneos de nacimiento
  • Nulidades de doble registro

Además, se podrán solicitar las siguientes actas:

  • Acta de nacimiento
  • Acta de matrimonio
  • Acta de defunción
  • Acta de inscripción

La autorización de registros extemporáneos de nacimiento será gratuita, mientras que el resto de los trámites se realizará conforme a la normatividad vigente y, en su caso, al pago de los derechos correspondientes.

Fechas y sedes de la Campaña Itinerante de Servicios

La Campaña Itinerante de Servicios del Registro Civil recorrerá cuatro sedes de la región Montaña de Guerrero:

  • 29 de junio de 2026: Malinaltepec, Guerrero
  • 30 de junio de 2026: Paraje Montero, municipio de Malinaltepec
  • 1 y 2 de julio de 2026: Tlapa de Comonfort, Guerrero
  • 3 de julio de 2026: Copanatoyac, Guerrero

Trámites serán únicamente de manera presencial

El Gobierno de Guerrero informó que todos los servicios de la campaña serán estrictamente presenciales, por lo que las personas interesadas deberán acudir personalmente a la sede correspondiente para realizar sus trámites.

La administración estatal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para acercar servicios gubernamentales a las comunidades de la región Montaña y garantizar el acceso a documentos de identidad y estado civil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Enfrentamiento deja 4 muertes en Acapulco; un agente de la Guardia Nacional entre las víctimas

Guerrero

Enfrentamiento deja 4 muertes en Acapulco; un agente de la Guardia Nacional entre las víctimas

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol en Chilpancingo

Guerrero

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol en Chilpancingo

Regresan a clases miles de alumnos en Guerrero tras acuerdos entre la CETEG y los gobiernos federal y estatal

Guerrero

Regresan a clases miles de alumnos en Guerrero tras acuerdos entre la CETEG y los gobiernos federal y estatal

Anuncia la CETEG regreso a clases a partir de este martes

Guerrero

Anuncia la CETEG regreso a clases a partir de este martes

Etiquetas: ,