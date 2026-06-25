Registro Civil móvil recorrerá la Montaña de Guerrero; checa aquí el calendario
El Registro Civil de Guerrero en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) realizará una Campaña Itinerante de Servicios en la región Montaña del 29 de junio al 3 de julio de 2026, con el objetivo de acercar diversos trámites del Registro Civil a habitantes de comunidades indígenas.
¿Qué trámites del Registro Civil se podrán realizar?
Los servicios disponibles serán:
- Registro de nacimiento para niñas y niños de 0 a 13 años
- Aclaraciones administrativas
- Rectificaciones administrativas
- Autorización de registros extemporáneos de nacimiento
- Nulidades de doble registro
Además, se podrán solicitar las siguientes actas:
- Acta de nacimiento
- Acta de matrimonio
- Acta de defunción
- Acta de inscripción
La autorización de registros extemporáneos de nacimiento será gratuita, mientras que el resto de los trámites se realizará conforme a la normatividad vigente y, en su caso, al pago de los derechos correspondientes.
Fechas y sedes de la Campaña Itinerante de Servicios
La Campaña Itinerante de Servicios del Registro Civil recorrerá cuatro sedes de la región Montaña de Guerrero:
- 29 de junio de 2026: Malinaltepec, Guerrero
- 30 de junio de 2026: Paraje Montero, municipio de Malinaltepec
- 1 y 2 de julio de 2026: Tlapa de Comonfort, Guerrero
- 3 de julio de 2026: Copanatoyac, Guerrero
Trámites serán únicamente de manera presencial
El Gobierno de Guerrero informó que todos los servicios de la campaña serán estrictamente presenciales, por lo que las personas interesadas deberán acudir personalmente a la sede correspondiente para realizar sus trámites.
La administración estatal indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para acercar servicios gubernamentales a las comunidades de la región Montaña y garantizar el acceso a documentos de identidad y estado civil.
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