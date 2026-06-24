Resultados completos del Mundial 2026, hoy martes 23 de junio

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Resultados del 23 de junio en el Mundial 2026. Foto: Reutters / Getty

El Mundial 2026 sigue su camino este martes 23 de junio, por eso, te compartimos los resultados de la segunda jornada para el Grupo K y el grupo L.

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Cristiano Ronaldo hace historia y Portugal golea a Uzbekistán

Portugal consiguió su primera victoria del Mundial 2026 tras vencer 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K, en un partido donde Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista y escribió una nueva página en la historia mundialista.

El delantero portugués marcó un doblete y se convirtió en el primer futbolista en la historia en anotar en seis Mundiales distintos. Además, con sus goles superó a Eusébio como el máximo goleador histórico de Portugal en Copas del Mundo, alcanzando 10 anotaciones en el torneo.

Nuno Mendes, un autogol de Uzbekistán y Rafael Leão completaron la goleada que le dio tranquilidad al equipo dirigido por Roberto Martínez después del empate ante República Democrática del Congo en su debut.

Inglaterra y Ghana no se hacen daño

Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un encuentro donde ambas selecciones tuvieron oportunidades, pero no lograron encontrar el gol que rompiera la igualdad.

El resultado mantiene la pelea abierta dentro del grupo, con los ingleses buscando asegurar su clasificación y Ghana intentando sumar puntos importantes para mantenerse con vida en la competencia.

Panamá y Croacia en un juego cerrado

Panamá y Croacia se enfrentaron en la segunda jornada del Grupo L, el conjunto croata tomó ventaja en el marcador desde el minuto 54 con un tanto de Ante Budimir. Al finalizar el encuentro, Panamá se quedó cerca de anotar, sin embargo, no le alcanzó y quedó eliminada de la justa.

Colombia enfrenta a República Democrática del Congo en Guadalajara

El último duelo de este martes es entre Colombia y República Democrática del Congo, un partido que, al momento, todavía no inicia.

Los colombianos llegan con una victoria en su debut ante Uzbekistán, mientras que Congo busca seguir sumando después del empate frente a Portugal en su primer encuentro del torneo.

El partido se jugará este martes 23 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y cerrará la actividad del día en el Grupo K.

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