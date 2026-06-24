Samuel García busca frenar el juicio político en su contra

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Samuel García, gobernador de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, solicitó suspender el juicio político que enfrenta por presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia, mientras se resuelven diversos recursos legales que, asegura, ponen en duda la validez del procedimiento.

La petición fue presentada mediante un escrito de 254 páginas entregado al Congreso local, en el que el mandatario también cuestiona las facultades de la Comisión Anticorrupción para llevar el caso y pide que sus integrantes se excusen de continuar con el proceso.

El gobernador precisó además que la presentación de su defensa no implica reconocer la legalidad del juicio político ni la jurisdicción del órgano legislativo.

Samuel García solicita un defensor público

Entre las solicitudes presentadas ante el Congreso, el mandatario pidió que se le asigne un defensor público, al argumentar que no cuenta con representación legal para enfrentar este procedimiento.

Asimismo, sostuvo que el juicio político vulnera disposiciones de la Constitución de Nuevo León y citó criterios emitidos previamente por la Suprema Corte relacionados con las facultades del Congreso estatal.

Pese a ello, el proceso legislativo continúa su curso.

Congreso de Nuevo León seguirá con las investigaciones

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato, informó que el documento será analizado una vez que se integre una versión pública del expediente, debido a que contiene datos personales.

Además, adelantó que se ampliarán las diligencias y las investigaciones relacionadas con el caso.

“¿Qué representa el iniciar con investigaciones y diligencias? Que ahora sí, tanto a dependencias locales, federales e incluso, a propuesta de una servidora lo voy a poner como consideración en la mesa, también se le mande llamar a las empresas que están relacionadas con esta presunta triangulación de recursos”.

Diputada descarta asignar un abogado de oficio

La legisladora también adelantó que la petición del gobernador para contar con un abogado de oficio no procedería, al considerar que esta figura jurídica no aplica dentro de un procedimiento de juicio político.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, acusó irregularidades en la conducción del proceso y señaló que se están vulnerando las reglas legislativas.

La Comisión Anticorrupción reanudará el análisis del expediente el próximo viernes, cuando se prevé continuar con el desahogo del procedimiento iniciado tras una denuncia presentada por Morena.

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