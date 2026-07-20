Normalistas de Ayotzinapa bloquean el Parador del Marqués

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en el Parador del Marqués. Foto: Jesús Dorantes

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero mantienen bloqueado totalmente el Parador del Marqués este lunes.

Desde las 14:00 horas arribaron estudiantes de la escuela que se ubica en el municipio de Tixtla y con la ayuda de dos autobuses cerraron la Autopista del Sol.

Minutos después los trabajadores del Colegio de Bachilleres también se sumaron a la protesta.

En el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa señalaron que les fue cancelada una reunión con el Gobierno del estado.

Mientras que los trabajadores solicitaron el pago de adeudos pendientes por parte de las autoridades educativas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.