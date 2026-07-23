Alertan por Mar de fondo en Guerrero; oleaje podría alcanzar hasta 2.7 metros
Autoridades de Protección Civil alertaron por un evento de Mar de fondo en Guerrero, que comenzará durante la tarde del jueves 23 de julio y se extenderá por aproximadamente 72 horas, con oleaje de entre 2.1 y 2.7 metros, el fenómeno afectará el litoral comprendido desde las costas de Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo todo el litoral de Guerrero.
Municipios de Guerrero con pronóstico de Mar de fondo
Las autoridades informaron que el fenómeno impactará los siguientes municipios costeros:
- Acapulco de Juárez
- Benito Juárez
- Copala
- Coyuca de Benítez
- Cuajinicuilapa
- Florencio Villarreal
- La Unión de Isidoro Montes de Oca
- Las Vigas
- Marquelia
- Petatlán
- San Marcos
- San Nicolás
¿Qué efectos provocará el Mar de fondo?
De acuerdo con el pronóstico, el evento generará:
- Oleaje de entre 2.1 y 2.7 metros de altura
- Periodos de oleaje de 22 a 26 segundos
- Corrientes de retorno
- Fuertes marejadas en playas, bahías y muelles
- Ingreso del mar a zonas bajas
- Erosión de playas
Estas condiciones representan un riesgo para quienes ingresen al mar o permanezcan cerca de la zona de rompimiento de las olas.
Recomendaciones de Protección Civil
Las autoridades exhortaron a residentes y turistas a:
- Evitar ingresar al mar mientras permanezca el fenómeno
- Respetar la señalización preventiva instalada en las playas
- Atender las indicaciones del personal de Protección Civil y salvavidas
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales
El Gobierno de Acapulco informó que, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, mantiene el monitoreo permanente de las condiciones marítimas y meteorológicas para emitir avisos oportunos y reforzar las acciones preventivas en las zonas costeras.
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