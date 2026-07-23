Alertan por Mar de fondo en Guerrero; oleaje podría alcanzar hasta 2.7 metros

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Alertan por Mar de fondo en Guerrero, oleaje hasta 2.7 metros Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Protección Civil alertaron por un evento de Mar de fondo en Guerrero, que comenzará durante la tarde del jueves 23 de julio y se extenderá por aproximadamente 72 horas, con oleaje de entre 2.1 y 2.7 metros, el fenómeno afectará el litoral comprendido desde las costas de Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo todo el litoral de Guerrero.

Municipios de Guerrero con pronóstico de Mar de fondo

Las autoridades informaron que el fenómeno impactará los siguientes municipios costeros:

Acapulco de Juárez

Benito Juárez

Copala

Coyuca de Benítez

Cuajinicuilapa

Florencio Villarreal

La Unión de Isidoro Montes de Oca

Las Vigas

Marquelia

Petatlán

San Marcos

San Nicolás

¿Qué efectos provocará el Mar de fondo?

De acuerdo con el pronóstico, el evento generará:

Oleaje de entre 2.1 y 2.7 metros de altura

Periodos de oleaje de 22 a 26 segundos

Corrientes de retorno

Fuertes marejadas en playas, bahías y muelles

Ingreso del mar a zonas bajas

Erosión de playas

Estas condiciones representan un riesgo para quienes ingresen al mar o permanezcan cerca de la zona de rompimiento de las olas.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades exhortaron a residentes y turistas a:

Evitar ingresar al mar mientras permanezca el fenómeno

Respetar la señalización preventiva instalada en las playas

Atender las indicaciones del personal de Protección Civil y salvavidas

Mantenerse informados a través de los canales oficiales

El Gobierno de Acapulco informó que, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, mantiene el monitoreo permanente de las condiciones marítimas y meteorológicas para emitir avisos oportunos y reforzar las acciones preventivas en las zonas costeras.

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