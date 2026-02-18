Videos de fuerte balacera tras operativo en Taxco

GENERANDO AUDIO...

Alerta en Taxco, Guerrero, tras balacera. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una balacera entre civiles armados y elementos de la Policía Municipal se registró durante la noche del martes y las primeras horas de este miércoles en la ciudad de Taxco de Alarcón, en la zona Norte de Guerrero, generando alarma entre vecinos.

Tiroteo en Cantaranas genera alarma en Taxco de Alarcón

El incidente ocurrió cerca de las 11:19 p.m., cuando se reportaron disparos en zonas entre la avenida Los Plateros y el libramiento de la carretera federal México–Acapulco, en la salida hacia Cuernavaca y la colonia Cantaranas, áreas muy concurridas de Taxco. La lluvia de balas generó pánico entre la ciudadanía, con vecinos resguardándose en sus viviendas mientras se escuchaban ráfagas continuas.

De acuerdo con los testimonios, el enfrentamiento comenzó cuando civiles armados dispararon contra un inmueble. Durante su huida, los agresores se encontraron con agentes de la Policía Municipal, lo que derivó en un intercambio de disparos y una persecución a pie por la zona.

Detención de civiles armados en El Chorrillo

El tiroteo culminó en el barrio de El Chorrillo, donde autoridades aseguraron una camioneta Toyota RAV4 en la que viajaban civiles armados. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de arrestados ni se han detallado los tipos de armamento o vehículos decomisados.

Contexto de violencia y extorsión en Taxco de Alarcón

Durante 2025, el municipio experimentó cierres de negocios y gaseras debido a extorsiones por parte de células delincuenciales. Comerciantes han denunciado pagos obligatorios por “protección”, adquisición forzada de productos de contrabando y la ocupación de viviendas deshabitadas como puntos de operación ilícita. Estas acciones afectan el suministro de gas LP, distorsionan los precios y limitan la libertad comercial de los habitantes.

Investigación y seguimiento de autoridades

El Gobierno municipal confirmó los hechos mediante un comunicado oficial, en el que se informó que el alcalde Juan Andrés Vega Carranza ordenó un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

