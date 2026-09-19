Tras enfrentamiento, alcalde de Quechultenango difiere en saldo con Sedena; violencia afecta transporte

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Alcalde de Quechultenango reporta un muerto y 10 heridos. FOTO: FB

El alcalde de Quechultenango, David Astudillo Morales, informó que una persona murió y al menos 10 pobladores resultaron heridos de bala durante los hechos registrados el jueves 17 de septiembre. El edil señaló que este saldo es distinto al reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la sala de Cabildo, Astudillo Morales indicó que los lesionados recibieron atención inicialmente en el hospital de Quechultenango y después fueron trasladados a hospitales de Chilpancingo y Chilapa. Agregó que algunos permanecen graves, aunque no precisó cuántos.

Alcalde de Quechultenango reporta un muerto y 10 heridos

David Astudillo Morales cuestionó las declaraciones del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, sobre el saldo de los hechos.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, Trevilla Trejo había señalado que tres elementos y dos civiles resultaron lesionados y que no se registraron personas fallecidas.

El presidente municipal sostuvo, en cambio, que hubo una persona muerta y al menos 10 pobladores heridos por disparos de arma de fuego.

Hasta lo informado por Astudillo Morales, algunos de los lesionados continuaban en estado grave. El edil no dio detalles sobre su identidad ni precisó cuántos se encontraban en esa condición.

Niega base fija de la Sedena en Quechultenango

El alcalde también negó que exista una base fija de operaciones de la Sedena en Quechultenango, como se había señalado.

Según su versión, la presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio correspondía a una movilización que posteriormente se trasladó hacia Mochitlán.

Astudillo Morales también respondió a los señalamientos de que su gobierno habría convocado a pobladores para confrontar a las fuerzas de seguridad.

El presidente municipal rechazó esa versión y aseguró que, cuando comenzaron los hechos, se encontraba en Chilpancingo.

Explicó que estaba en la capital de Guerrero para entregar su segundo informe de gobierno ante el Congreso del estado.

Violencia afecta transporte entre Chilpancingo y Chilapa

Como consecuencia de la jornada de violencia registrada en la zona, algunas rutas de transporte foráneo entre Chilpancingo, Chilapa y Mártir de Cuilapan suspendieron parcialmente sus actividades el viernes 18 de septiembre, de acuerdo con información publicada por TV Azteca.

Desde las 8:00 de la mañana no había servicio en sitios de Urvans ubicados cerca del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo. En Chilapa tampoco salieron unidades de los sitios Águilas Doradas y De La Montaña.

El sitio Morelos mantuvo operaciones, aunque comenzó sus recorridos cuatro horas después de su horario habitual. También fueron suspendidas las corridas hacia Mártir de Cuilapan.

En contraste, el transporte del Circuito Río Azul, entre Mochitlán y Quechultenango, operó con normalidad, al igual que las corridas desde Petaquillas, Tepechicotlán, el Valle de Ocotito y Tierra Colorada.

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